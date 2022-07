Sněmovna má schvalovat snížení plateb za pojištěnce a zákaz plastů

Praha - Poslance čeká v nadcházejícím týdnu schvalování zřejmě tří zákonů. Sejít se mají ve středu, aby schválili vládní návrh na snížení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané, a také zákaz jednorázových plastových výrobků, se kterým přišla EU. Schvalovat by měli i novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, která kromě jiného zavádí povinnost poskytovat informace o výši platů a odměn vysokých státních úředníků. Snížení plateb za státní pojištěnce vyvolává silný nesouhlas obou opozičních uskupení, ANO a SPD, které schvalování tohoto zákona minulý týden zablokovaly. Není vyloučeno, že debata o tomto bodu potrvá dlouho.

Vládní návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve spojení poslaneckými úpravami předpokládá, že platby se po lednovém zvýšení od srpna sníží. Stát by tak odvedl za celý letošek do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Od roku 2024 má být zároveň zavedena automatická valorizace zdravotních plateb státu. Vycházet má podle návrhu z měsíční částky 1900 korun na pojištěnce, kterou by stát odváděl příští rok.

Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová uvedla, že hnutí ANO má s vládním návrhem na snížení zdravotních plateb státu dlouhodobě problém. Podle ní vláda odebírá 14 miliard korun veřejnému zdravotnímu pojištění. Podle předsedy klubu SPD Radima Fialy to ohrozí dostupnost zdravotní péče.

Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle upravené novely by měly platby klesnout od srpna na 1487 korun tak, aby průměr za celý rok odpovídal loňské částce. Původně předloha předpokládala odvody 1567 korun měsíčně od července. Stát hradí z rozpočtu pojistné za zhruba 5,9 milionu lidí, tedy za skoro 56 procent pojištěnců.

Dalším zákonem, který mají poslanci schvalovat, je zákaz jednorázových plastových výrobků. Zákaz se týká třeba příborů, talířů, brček, vatových tyčinek či tyček na uchycení balonků, nápojových kelímků z polystyrenu a výrobků z oxoplastu. Po zákazu by se podle ministerstva životního prostředí měla ročně snížit spotřeba těchto výrobků o zhruba 1,77 miliardy kusů. K vybraným jednorázovým výrobkům, které budou zakázány, už existují náhrady. Předloha upravuje také povinnosti výrobců některých plastových výrobků. Doprovodná novela pak stanoví cíle pro zajištění tříděného sběru plastových nápojových lahví. Zavede rovněž požadavky na část samotných výrobků z plastu.

Předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný sdělil ČTK, že Sněmovna by mohla ve středu schvalovat i novelu "stošestkového" zákona, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím. Zavádí povinnost poskytovat informace o výši platů a odměn vysokých státních úředníků. Údaje podle zákona by měly poskytovat také nově vymezené veřejné podniky.

Podle Výborného by mohla Sněmovna o zákonech hlasovat i mimo vyhrazenou dobu, tedy i po 14:00. Středeční jednání Sněmovny je prozatím poslední, které by poslanci měli o letních prázdninách absolvovat. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na dotaz ČTK sdělila, že s dalším konkrétním jednáním Sněmovny se nyní nepočítá, připouští však, že v případě potřeby by se uskutečnit mohlo.