Sněmovna má schvalovat kvóty na potraviny nebo zahrádkářský zákon

Praha - Sněmovna by dnes měla schvalovat novelu proti dvojí kvalitě potravin. Poslanci by měli hlasovat také o zahrádkářském zákonu nebo o novele trestního řádu a zákoníku, jež by mohla zavést například trestnost komerčního šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí.

Potravinová novela by mohla poslaneckým pozměňovacím návrhem stanovit také sporné kvóty na vybrané základní potraviny, které se produkují v Česku. Návrh zahrádkářského zákona se týká zahrádkářů ve spolcích, upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou a řeší pacht pozemků.

Před schvalováním je ve Sněmovně rovněž návrh zákona, který se týká výkupu elektřiny z plánovaného bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Poslanci by mohli hlasovat také o učitelské novele, podle níž by mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání.