Sněmovna má jednat o komisi pro hrozby i o zrušení daně z nabytí

Praha - Poslanci se dnes po týdenní přestávce sejdou na řádné schůzi Sněmovny. Probírat by měli mimo jiné vznik stálé komise pro hybridní hrozby. Komise by měla vzniknout místo původně navrhované vyšetřovací komise, která měla vyšetřovat možný vliv autoritářských režimů na dění v Česku. Poslanci mají také ve druhém čtení projednat vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Vláda chce spolu se zrušením daně z nabytí zrušit i možnost odečítat si úroky z hypotéky od základu daně. Některým poslancům se to ale nelíbí a chtějí tuto daňovou výhodu zachovat.

Sněmovna by se dnes mohla zabývat i protikrizovými zákony, které jí vrátil Senát. Je to hlavně daňový balíček, který kromě jiného snižuje sazbu daně z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo na vstupenky na kulturní akce. Senátoři do něj chtějí vložit výplatu jednorázového příspěvku obcím ze státního rozpočtu. V dalším zákonu, který malým firmám odpouští pojistné na sociální pojištění, chce Senát například zvýšit limit počtu zaměstnanců z 50 na 150 a zahrnout i malé lékárny do 15 zaměstnanců.