Sněmovna má debatovat o odkladu účinnosti nového stavebního zákona

Praha - O vládním návrhu odložit účinnost některých částí nového stavebního zákona schváleného v loňském roce mají dnes debatovat poslanci. Vláda chce, aby Sněmovna tento návrh schválila zrychleně již v prvním čtení, ale dá se očekávat, že opozice tento postup zablokuje. Vládní návrh počítá s částečným odkladem zřízení státní stavební správy a se vznikem speciálního stavebního úřadu. Účinnost klíčových pasáží nové stavební legislativy se má posunout o jeden rok na 1. červenec 2024.

Nový stavební zákon se připravoval řadu let a měl urychlit stavební řízení především díky dodržování stanovených lhůt. Sněmovna ho přes odpor tehdejší opozice schválila loni. Strany, které nyní tvoří vládní většinu, však tehdy vyjadřovaly obavy, že přechod stavebních úřadů pod stát po vzoru třeba finanční správy ochromí stavební řízení a přípravu staveb.

Vláda proto nyní navrhla odložit vznik krajských stavebních úřadů. Od poloviny příštího roku by vznikl pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké investiční akce jako jsou třeba dálnice nebo železnice. Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) už dříve varovala před možnou dvojkolejností, kdy by zákon umožnil státu zabezpečit své stavby, ale občané by stále měli potíže. Je podle ní také důležité zajistit, kdo se bude zabývat problémem černých staveb.