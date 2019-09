Sněmovna lordů schválila návrh zákona proti brexitu bez dohody

Londýn - Horní sněmovna britského parlamentu dnes schválila návrh zákona, jehož cílem je zabránit odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Zbývá tak již jen poslední krok legislativního procesu - souhlas královny Alžběty II. Podle agentury Reuters by jej panovnice mohla udělit již v pondělí.

Podle návrhu zákona by musel premiér požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z Evropské unie bez dohody souhlasil.

Návrh zákona dnes Sněmovna lordů schválila bez formálního hlasování. Vláda již ve čtvrtek avizovala, že přijetí normy nehodlá oproti původnímu očekávání blokovat.