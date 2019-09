Sněmovna lordů schválila návrh zákona proti brexitu bez dohody

Londýn - Horní komora britského parlamentu dnes schválila návrh zákona, jehož cílem je zabránit odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Poté, co ve středu návrh zákona schválila Dolní sněmovna, zbývá již jen poslední krok legislativního procesu - souhlas královny Alžběty II. Podle agentury Reuters by jej panovnice mohla udělit v pondělí.

Podle návrhu zákona by musel premiér požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z EU bez dohody souhlasil.

Návrh zákona dnes Sněmovna lordů schválila bez formálního hlasování. Vláda již ve čtvrtek avizovala, že přijetí normy nehodlá oproti původnímu očekávání nijak komplikovat. Horní komora nepřijala dnes žádný pozměňovací návrh, a návrh zákona tak již nemusí putovat zpět do Dolní sněmovny. Původně se očekávalo, že v případně změn v text, by poslanci o návrhu znovu hlasovali v pondělí před začátkem nucené parlamentní přestávky.

Dolní komora parlamentu návrh zákona proti brexitu bez dohody schválila ve středu s jedním pozměňovacím návrhem, jehož autorem je poslanec Stephen Kinnock a který do hry vrací brexitovou dohodu bývalé premiérky Theresy Mayové, a to ve verzi předložené po jednáních s opozičními labouristy v dubnu a v květnu letošního roku. Pokud bude muset premiér požádat o odklad termínu brexitu na 31. ledna příštího roku, bude o něj Brusel na základě Kinnockova dodatku žádat ve snaze o schválení dohody expremiérky Mayové. Nebude tedy žádat EU o odklad, aniž by uvedl jasný důvod.

Premiér Boris Johnson zákon, který dnes prošel Sněmovnou lordů, ostře kritizuje. Podle něj zcela podkopal vyjednávací pozici Spojeného království v Bruselu. Ve čtvrtek předseda britské vlády řekl, že by byl raději "mrtvý v příkopu", než aby požádal o další odklad brexitu. Nyní usiluje o vypsání předčasných voleb v termínu před koncem října, opozice mu v tom ale hodlá při pondělním hlasování Dolní sněmovny již podruhé zabránit.