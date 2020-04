Sněmovna kývla na prodloužení stavu nouze zatím do 17. května

Praha - Nouzový stav a s ním i hlavní vládní omezení proti šíření nového koronaviru budou moci trvat zatím do neděle 17. května. S prodloužením stavu nouze do tohoto data dnes souhlasila Sněmovna podle návrhu poslanců KSČM, kteří v dolní komoře tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD.

Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května, a to v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí hlavně obchodu a služeb. Kabinet v žádosti varoval před tím, že pokud by omezení skončila najednou, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace". Poslanci ale uváděli, že se Sněmovna může v případě potřeby znovu sejít a nouzový stav ještě prodloužit.

Opoziční pravice se přikláněla k pokračování nouzového stavu nejvýše ještě v první květnové dekádě. Její zástupci vinili kabinet z toho, že postupuje protiprávně a navíc chaoticky, a to i při postupném uvolňování restrikcí.

Nouzový stav platí v Česku od čtvrtka 12. března, sama vláda jej může vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila rovněž podle návrhu komunistických poslanců do konce dubna, ač vláda žádala o sobotu 11. května.

Ústavní soud dnes oznámil, že odmítl dvě ze stížností na vládní opatření kvůli koronaviru. Jedno směřovalo proti vyhlášení nouzového stavu z 12. března a proti někdejšímu omezení pohybu v Česku a druhé proti rozhodnutí omezující konání zastupitelstev. V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru obdržel soud celkem 11 podnětů. Jeden vzal pisatel zpět a dva jsou po dnešku odmítnuté, takže jich zbývá ještě osm.

Soud stížnosti odmítl mimo jiné proto, že k jejich projednání není věcně příslušný, že byly podány někým k tomu neoprávněným nebo že některá opatření ministerstva zdravotnictví již byla zrušena. Dílčí opatření by podle Ústavního soudu měly řešit obecné soudy. Městský soud v Praze minulý týden zrušil hlavní omezující opatření ministerstva zdravotnictví zejména v obchodu a službách. Podle soudu je má vydávat vláda podle krizového zákona, což kabinet následně učinil.

Česká ekonomika by mohla klesnout kvůli dopadům šíření koronaviru o 6,5 až 11 procent, vyplývá z odhadů analytiků oslovených ČTK. Dopady vládních opatření kritizují například pendleři, lidé jezdící z Česka pravidelně za prací do Německa nebo Rakouska. V pátek jich budou stovky protestovat na hraničním přechodu Folmava na Domažlicku. Zaměstnavatelské svazy zase dnes zkritizovaly vládní návrh odložení sociálních odvodů firem. Není podle nich řešením problému, ale pouze jeho posunutím v čase. Kraje dnes oznámily, že se jim nelíbí oddlužení státních nemocnic v Praze a v Brně, které schválila vláda. Poukazují na to, že i krajské nemocnice jsou v dlouhodobé ztrátě a také by potřebovaly pomoc.

Opatření kvůli koronaviru zasáhla i jednu z největších kulturních akcí v Česku. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos kvůli nynější situaci neuskuteční. Organizátoři dnes v tiskové zprávě uvedli, že plánovaný 55. ročník se bude konat až příští rok od 2. do 10. července. "Vzhledem k tomu, že situace se neustále vyvíjí, nařízení vlády ohledně konání kulturních akcí budou průběžně aktualizována a je těžké je predikovat," oznámili.