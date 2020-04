Sněmovna kývla na prodloužení stavu nouze zatím do 17. května

Praha - Nouzový stav a s ním i hlavní vládní omezení proti šíření nového koronaviru budou moci trvat zatím do neděle 17. května. S prodloužením stavu nouze do tohoto data dnes souhlasila Sněmovna podle návrhu poslanců KSČM, kteří v dolní komoře tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček uvítal prodloužení stavu nouze, opozice nesouhlasí.

Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května, a to v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí hlavně obchodu a služeb. Kabinet v žádosti varoval před tím, že pokud by omezení skončila najednou, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace". Poslanci ale uváděli, že se Sněmovna může v případě potřeby znovu sejít a nouzový stav ještě prodloužit.

Opoziční pravice se přikláněla k pokračování nouzového stavu nejvýše ještě v první květnové dekádě. Její zástupci vinili kabinet z toho, že postupuje protiprávně a navíc chaoticky, a to i při postupném uvolňování restrikcí.

O termínech prodloužení nouzového stavu Sněmovna hlasovala postupně podle předchozího orientačního hlasování. Návrhu vlády, o němž Sněmovna rozhodovala jako o prvním, chyběl jediný hlas. Návrh pravice na pokračování stavu nouze do čtvrtka 7. května plénum zamítlo. Komunistický návrh podpořilo 54 ze 101 přítomných poslanců, proti jich bylo 24. O dalším návrhu pravice s termínem neděle 10. května už dolní komora nehlasovala.

Žádost poslala vláda poslancům po verdiktu pražského městského soudu, který zrušil hlavní omezující opatření ministerstva zdravotnictví zejména v obchodu a službách vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle soudu je má vydávat vláda podle krizového zákona jako na začátku koronavirové epidemie, což kabinet po verdiktu znovu učinil. Po tomto datu by už měla podle vlády stačit opatření ministerstva přijímaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nouzový stav platí v Česku od čtvrtka 12. března, sama vláda jej může vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila rovněž podle návrhu komunistických poslanců do konce dubna, ač vláda žádala o sobotu 11. května.

Poslanci se dnes sešli z preventivních důvodů opět zhruba v polovičním počtu. Pro veřejnost byly sněmovní budovy nadále uzavřeny.

Hamáček uvítal prodloužení stavu nouze, opozice nesouhlasí

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) považuje za klíčové, že Poslanecká sněmovna rozhodnutím o prodloužení nouzového stavu do 17. května umožnila řízené uvolňování omezení podle doporučení epidemiologů. Zabránila tak nebezpečnému vývoji, který by nastal s koncem stavu nouze ve čtvrtek, napsal v SMS na dotaz ČTK. Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy se ukázalo, že komunisté drží vládu fakticky u moci. Právě KSČM navrhla termín 17. května, vláda původně žádala o prodloužení nouzového stavu do 25. května.

"Klíčové je, že Sněmovna svým rozhodnutím o prodloužení nouzového stavu umožnila řízené uvolňování omezení dle doporučení epidemiologů a zabránila nebezpečnému a nekontrolovanému vývoji, který by nastal s koncem nouzového stavu k 30. dubnu," uvedl Hamáček.

Podle předsedy občanských demokratů nemůže být nouzový stav v České republice věčně, pokud nemá být ekonomika i země zničena. "Proto jsme navrhovali, aby byl prodloužen o týden, a pak vláda buď požádala o jeho další prodloužení, nebo byl ukončen. Bohužel neúspěšně, znovu se ukázalo, kdo drží vládu fakticky u moci - KSČM," uvedl ve vyjádření zaslaném ČTK.

"Tak zásadní věc, jako je nouzový stav, se tady víc než argumenty a daty od odborníků, která vláda úspěšně tají, řídí přáním komunistů. Těm o argumenty a data nejde, ti svou podporu holt evidentně umí šikovně vyhandlovat," napsala ČTK předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Nedočkali jsme se žádných podstatných informací, proč zrovna 25. květen. Vláda odmítala odpovídat a když už nebylo zbytí, tak se ministr zdravotnictví tvářil, že vlastně neví, co chceme. Chtěli jsme jediné: aby, když už říká 'musíme to dotáhnout', co znamená ono 'dotáhnout' - do jakého stavu, k jakému kritériu to chce dotáhnout. Myslím, že to neví ani on sám. Doufám, že nečeká, až virus zmizí - to by se patrně nedočkal," odpověděl na dotaz ČTK předseda STAN Vít Rakušan. Hnutí navrhovalo prodloužit stav nouze o deset dní.