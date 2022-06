Sněmovna kvůli sporu o tajnost volby nevybrala nové členy Rady ČT

Praha - Nové členy Rady České televize (ČT) dnes Poslanecká sněmovna nevybrala. Důvodem byly spory ohledně toho, zda je volba skutečně tajná. Jednání pro dnešek skončilo a poslanci se znovu sejdou v úterý 14. června, tedy v přespříštím týdnu. K volbě se podle dohody předsedů klubů vrátí ve středu 15. června odpoledne, řekl ČTK předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Vedle členů Rady ČT by měli také volit nového člena Rady České tiskové kanceláře.

Členy mediálních rad i kandidáty na některé další funkce volí Sněmovna tajně. Tajnost volby však zpochybnil předseda SPD Tomio Okamura. "Při minulé tajné volbě členů Rady České televize jsem osobně viděl vládní poslance, jak ukazují vládním členům volební komise svůj vyplněný volební lístek, a až poté ho vhodili do urny. Něco takového je evidentním popřením principu tajné volby,“ prohlásil Okamura. Navrhl přijmout usnesení k provádění tajné volby, které by stanovilo, že poslanci vloží za plentou hlasovací lístky do obálky a tu pak vloží do urny.

Předseda klubu ODS Marek Benda označil Okamurovo tvrzení za lež. "Při volbě Rady České televize se nic takového nestalo," řekl. Okamurův návrh usnesení označil za nehlasovatelný, protože ho poslanci nedostali 24 hodin předem, jak stanoví jednací řád. Bendovo tvrzení zpochybnil Jaroslav Foldyna (SPD). "Vy byste dneska obelhal i detektor lži, pane kolego," vzkázal Bendovi.

Poslanec ANO Aleš Juchelka zaznamenal "podobnou šuškandu", jak o ní mluvil Okamura, při volbě viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu. "Je to opravdu trapná situace pro všechny," míní. Proti vkládání lístků do obálek nic nemá. "Je to snaha jenom zdržovat," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Okamurův návrh označil za nesmyslný. Proti Okamurově iniciativě navrhoval, aby poslanci museli přeložit volební lístek na polovinu a poslanci SPD na čtyři části. Kolovratník podotkl, že v občanských volbách se obálky používají, technicky to možné je i při tajných volbách ve Sněmovně. Sehnat 200 obálek by podle něj trvalo asi 15 minut.

Předseda klubu SPD Radim Fiala si nakonec vyžádal dvě hodiny přestávky na poradu svého klubu s tím, že poslanci se potřebují poradit. Po něm o dvě hodiny požádala i předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS), který jednání řídil, nejprve svolal poradu předsedů klubů. Po ní schůzi pro dnešek přerušil do 14. června. Celkem čtyřhodinová přestávka by znamenala, že by Sněmovna teoreticky pokračovala v jednání až od 18:00.

Po skončení dnešního jednacího dne se sešli členové volební komise. Kolovratník po schůzce uvedl, že poslanci SPD návrh unesení ke vkládání hlasovacích lístků do obálek předloží podle sněmovních pravidel a Sněmovna o něm bude hlasovat. Nezávisle na výsledku tohoto budoucího hlasování se členové komise dohodli na drobné úpravě organizace tajných voleb tak, aby měl každý poslanec při celém volebním aktu dostatek soukromí, dodal předseda komise.