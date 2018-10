Praha - Sněmovna na dnešní schůzi řešipa platy politiků, SPD navrhuje zmrazení na tři roky, Piráti je chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice. Poslanci také posunuli do závěrečného kola schvalování novelu, která umožní zákazníkům směnáren do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. Druhým čtením prošla i předloha umožňující zemědělcům včetně vinařů dál využívat takzvanou zelenou naftu. ČSSD před schůzí Sněmovny oznámila, že navrhne zvýšit příspěvek pro těžce postižené na 13.900 korun.

SPD chce zmrazit platy politiků, Piráti výpočet z jiných dat

Hnutí SPD Tomia Okamura navrhuje zmrazit platy vrcholných politiků na další tři roky. Piráti je chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli z průměru ve veřejné sféře, jak je tomu nyní. Poslanecké úpravy podali Okamura a Jakub Michálek (Piráti) v dnešním druhém čtení k vládní novele, která má od příštího roku zpomalit růst platů vrcholných politiků, aby nevzrostly odhadem o pětinu. Sněmovna by ji mohla schvalovat zřejmě na příští schůzi.

Ve výborech Okamura ani Michálek se svými návrhy neuspěli. Výbory doporučily plénu přijmout vládní předlohu beze změn. Michálek obhajoval svůj požadavek argumentem, že když vláda zvýší platy učitelům a státním zaměstnancům, zvyšuje tím i platy politiků.

"Platy politiků a představitelů státní moci jsou již dostatečně vysoké," zdůvodňoval návrh na jejich zmražení Okamura. Předseda STAN Petr Gazdík jej označil za orgie populismu a Okamurovi doporučoval, aby se vzdal vozidla s řidičem, který má možnost využívat z funkce místopředsedy Sněmovny. "Možná by to šlo zamrazit jenom vedení Sněmovny," přidal se předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Z SPD pak naopak znělo, že Gazdík by měl jít příkladem a vzdát se celoročního platu.

Současný systém stanovování platů politiků někteří poslanci hájili. Připomínali, že jde o automat, aby politici do svých platů nezasahovali. Současné návrhy toto pravidlo podle nich porušují. "Prostě ten populismus je naprosto neodolatelný," uvedl šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura připomněl, že jde o novelu jednobarevné vlády ANO, která nikdy nezískala důvěru. Debata o platech nakonec zabrala asi hodinu a půl.

Platy ústavních činitelů se mají podle vládního návrhu od příštího roku sice zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Plat poslance a senátora tak podle dřívějších informací vzroste asi o 6000 korun. Pokud by předloha schválena nebyla, zvýšil by se o dalších 8000 korun.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech měl vzrůst koeficient podle platného zákona na 2,75.

Vláda ANO navrhla, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5. Pokud Parlament předlohu schválí, bude se růst platů odvíjet pouze od růstu mzdy v nepodnikatelské sféře a platová základna se bude vypočítávat podle stejného koeficientu jako letos. Není ale jisté, zda novela projde celým schvalovacím procesem tak, aby mohla začít platit od ledna.

Piráti také chtějí v doprovodném usnesení vyzvat poslance, aby dodržovali zákon tak, že by v době nemoci dostávali 60 procent platu. Sněmovna by podle Pirátů také měla určit orgán, který by rozhodoval o platových sankcích za neomluvené absence. Podle jejich návrhu by to měl být mandátový a imunitní výbor.

Sněmovna by mohla odložit zavedení e-neschopenek

Sněmovna by mohla novelou o změnách v lékařské posudkové službě odložit zavedení elektronických neschopenek o rok na leden 2020. Při jejím dnešním druhém čtení navrhl odklad poslanec ČSSD Roman Sklenák. Vládní předloha by vyňala posudkové lékaře ze služebního zákona, řídili by se opět zákoníkem práce. Změna by měla usnadnit jejich nábor a umožnit, aby nemuseli odcházet po dosažení 70 let věku. Poslanci by mohli novelu schvalovat za dva týdny.

Sklenák svůj návrh o elektronických neschopenkách zdůvodnil tím, že Sněmovna nestihne včas schválit jinou vládní předlohu, která by nynější zákonný termín zcela zrušila. Novelu předložila ještě jednobarevná vláda ANO, poslanci ale ještě nedokončili ani první čtení. Sklenák připomněl, že zavedení e-neschopenky od ledna příštího roku není technicky připraveno. Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová podotkla, že jde o takzvaný přílepek.

Posudkových lékařů není dostatek. Kvůli zákonnému limitu 70 let věku by musela skončit stovka lékařů, kteří mají zatím výjimku z tohoto pravidla.

Převod posudkových lékařů pod zákoník práce umožní využívat například částečné úvazky a pracovní dohody. Na konci loňska byla neobsazená čtvrtina míst posudkových lékařů - 95 ve správě sociálního zabezpečení a 12 na ministerstvu práce. Posudkoví lékaři ročně vypracují kolem 400.000 posudků.

Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům či příspěvkům pro postižené a na péči, se s nedostatkem lékařů potýká dlouhodobě. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si stěžují postižení lidé i pacientské organizace.

Posudkovým lékařům by za zánik státní služby náleželo podle předlohy odškodnění ve výši tří průměrných výdělků. Celkem by odstupné činilo podle podkladů asi 50 milionů korun. Pokud lékaři požádají o ukončení pracovního poměru, dosavadní zaměstnavatel jim bude muset vyhovět.

O odvoláních proti posudku by podle novely už nerozhodovaly tříčlenné posudkové komise ministerstva práce, ale jen jeden lékař České správy sociálního zabezpečení. Na správu by se lékařská místa z ministerského úřadu přesunula. Předsedkyně sociálního výboru Radka Maxová (ANO) chce tuto část předlohy zrušit. Změna podle ní není připravena a hrozil by další nárůst nedodělků a prodloužení posudkových řízení.

Sněmovna asi schválí právo klientů směnáren odstoupit od smlouvy

Zákazníci směnáren zřejmě získají právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. V případě směnárenských automatů bude lhůta až tři pracovní dny. Opatření se však kvůli možným spekulacím má vztahovat jen na částky do 1000 eur. Změnu má přinést vládní novela o směnárenské činnosti, kterou Sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování. Banky zvažují, že směnárenské služby omezí či úplně přestanou poskytovat.

Podporu novele slíbil za opoziční hnutí Starostů také jejich místopředseda Vít Rakušan i v případě, pokud by v zákoně nebyla zachována povinnost směnáren poskytnout předsmluvní informace o kurzech pro výměnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by to bylo nadbytečné a zatěžující.

Poslanec ANO Patrik Nacher požadoval rozšířit dvouhodinovou lhůtu na tři hodiny, předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek na čtyři hodiny. Sněmovna o podobě novely rozhodne zřejmě za dva týdny.

Změna zákona má ochránit hlavně turisty před těmi směnárnami, které jim nabízejí nevýhodné kurzy. Opatření navrhla loni Česká národní banka, která na činnost směnáren dohlíží. Schillerová již dříve uvedla, že turisté se v povinně poskytovaných informacích neorientují nebo je nečtou, a proto se další posilování informační povinnosti směnáren nejeví jako účelné.

Asociace směnáren podle svého dřívějšího vyjádření s návrhem nesouhlasí. "Návrh hodnotíme jako nesystémový a ne zcela vhodný. Není nám znám žádný srovnatelný finanční produkt, který je takto podobně právně ošetřen. Stávající legislativa nám přijde dostačující," uvedl již dříve Václav Vlasák z Asociace směnáren.

"Z pohledu bank coby poskytovatelů směnárenských služeb je vládní návrh novely nešťastný a nevhodný," řekl ČTK hlavní právník České bankovní asociace Filip Hanzlík. Náklady se budou podle něj pohybovat v řádech jednotek až desítek milionů korun na jednotlivou banku, neboť IT systémy zpracovávající směnárenské operace jsou zpravidla součástí účetních systémů bank. Výnosy ze směnárenské činnosti jsou vesměs zanedbatelné, takže vzniká otázka, zda se bankám taková investice vůbec vyplatí, popřípadě v jakém rozsahu, dodal.

Norma také stanovuje, že klienti musí být o svém novém právu o odstoupení od smlouvy informováni jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny. Zároveň omezuje právo požadovat poplatek za provedení směnárenského obchodu. Bude moci být zohledněn pouze ve výši směnného kurzu.

Zrušení poplatků za provedení směnárenského obchodu dále problematizuje únosnost poskytování těchto služeb. "Novela tedy staví před banky rozhodnutí, zda vůbec, popřípadě v jakém rozsahu budou i nadále směnárenské služby poskytovat. I kdyby se rozhodly pro jejich poskytování podle nových pravidel, je prakticky jisté, že jejich nebudou schopny provést v navržené tříměsíční lhůtě. Nelze tak vyloučit, že přinejmenším po určitou dobu po nabytí účinnosti novely bude poskytování směnárenských služeb ze strany bank výrazně omezeno či zcela zastaveno," podotkl Hanzlík.

Limit 1000 eur má podle návrhu zabránit spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy. Odstoupit tak bude podle ministerstva financí možné zhruba u 90 až 95 procent směnárenských obchodů. Zavádí se také pravidlo, že pokud směnárna poskytne v souvislosti se směnou doplňkovou službu, bude moci klient odstoupit i od této služby.

Novela také zpřísňuje pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů, evidenční povinnosti směnáren a vymezuje hranici mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb.

Lidé si na praktiky směnáren stěžují více. Česká národní banka ve své zprávě o dohledu nad finančním trhem uvedla, že za loňský rok obdržela téměř 300 stížností, zatímco o rok dřív jich bylo 172. Klienti si v převážné většině stěžovali na záměnu nabízené výhodnější nabídky s kurzovním lístkem. Nárůst počtu podání vysvětluje ČNB tím, že je víc směnáren, které takové postupy provozují.

Zemědělci včetně vinařů asi budou moci dál využívat zelenou naftu

Zemědělci včetně vinařů asi budou moci dál využívat takzvanou zelenou naftu, tedy vratku spotřební daně z pohonných hmot. Její vykazování by navíc mohlo být jednodušší. Sněmovna to zřejmě schválí v rámci poslanecké novely o spotřebních daních, kterou dnes posunula do závěrečného kola schvalování. Sejde se k němu nejspíš v půli listopadu.

Sněmovní zemědělský výbor doporučil novelu schválit v podobě úprav poslanců ANO Josefa Kotta a Jana Volného, kteří chtějí zjednodušit prokazování, že pohonné hmoty byly skutečně využité v zemědělství. Mělo by stačit prokázat evidenci využití půdy na zemědělství nebo to, že je zemědělec evidovaný mezi chovateli.

Návrh exministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pak má zajistit větší podporu zemědělcům, kteří pěstují tzv. citlivé komodity. Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek k nim doporučil zařadit i pěstitele vinné révy. Jana Černochová (ODS) nad rámec novely doporučila od spotřební daně osvobodit pivo, které je vyrobeno ve školách v rámci výuky pivovarnictví a není určeno k prodeji.

Nyní je vratka odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, od příštího roku se má podle platného zákona sjednotit na 4,38 Kč na litr spotřebované nafty. Původní novela poslanců KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD měla zachovat nynější způsob.

Volného a Kottův návrh počítá s tím, že by zemědělci s rostlinnou výrobou bez chovu hospodářských zvířat měli vratku na úrovni 4,38 korun na litr, stejně jako rybníkáři a lesníci. Pokud by však měli pouze chov hospodářských zvířat bez rostlinné výroby, měli by nárok na vratku v hodnotě 9,5 koruny na litr minerálních olejů. Pokud by měli jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu, posoudí se intenzita chovu. Pokud bude nad 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy, měli by nárok také na 9,5 koruny na litr.

S takto vysokou podporou počítá Jurečkův návrh nejen pro hospodáře s živočišnou výrobou, ale také pro pěstitele citlivých komodit, jako je ovoce, zelenina nebo například brambory, chmel, cukrová řepa nebo bílkovinné plodiny. U smíšených producentů s rostlinnou i živočišnou výrobou by pak znovu rozhodovala intenzita chovu.

V ČR se snaží stát dlouhodobě podporovat živočišnou výrobu, mimo jiné kvůli produkci statkových hnojiv, která mají vliv na kvalitu půdy. Snižováním kvality půdy hrozí kromě menší produkce také horší zadržování vody v krajině.

ČSSD navrhne zvýšit příspěvek pro těžce postižené na 13.900 korun

ČSSD navrhne zvýšit příspěvek na péči vedle lidí s nejtěžším handicapem úplně odkázaným na cizí pomoc i těžce postiženým, tedy postiženým ve třetím stupni, a to o 4000 korun na 13.900 korun měsíčně. Opatření by se týkalo 60.000 lidí a podle šéfa sněmovního klubu vládní strany Jana Chvojky by státní rozpočet stálo 2,8 miliardy korun. Změnu chce ČSSD navrhnout během projednávání novely, která zvedne příspěvek handicapovaným s nejtěžším postižením.

Podle senátního návrhu, který podpořil zdravotní výbor Sněmovny, se má příspěvek nejhůř postiženým zvýšit o 6000 korun na 19.200 korun měsíčně.

Ve hře před závěrečným schvalováním zůstává i možnost navýšení příspěvku na domácí péči o osoby s těžkým postižením, tedy pro postižené ve třetím stupni. Návrh předložili Piráti, chtějí, aby se tento příspěvek zvýšil z 9900 na 11.000 korun. Podle pirátského poslance Petra Třešňáka by navýšení tohoto příspěvku s dopadem ve výši tří až čtyř miliard korun na státní rozpočet bylo smysluplnější než dotace jízdného pro studenty. Lidovci by chtěli navýšení příspěvku variantně o 3000 až 4000 korun. Komunisté vzhledem k rozpočtové náročnosti návrhu mluví o možnosti posunout platnost novely pro postižené ve třetím stupni až na červenec příštího roku.

Zástupci vládních stran v sociálním výboru koncem září poukazovali na chystanou ucelenější předlohu ministerstva práce a sociálních věcí. Novela by mohla být připravena k přijetí k polovině příštího roku, případně k 1. lednu 2020. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes uvedla, že v této ucelenější předloze by mohla být zahrnuta pravidelná valorizace příspěvku, jak o tom hovoří TOP 09. Navázat výši příspěvku na minimální mzdu, jak chce TOP 09 navrhnout, má ale za nešťastné. Ministerstvo podle Maláčové nyní hledá jinou cestu pro výpočet pravidelného zvyšování. To by podpořila i KSČM.