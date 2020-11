Sněmovna jedná o stavebním zákonu, Dostálovou zastoupil Havlíček

Praha - Část opozice neprosadila odklad úvodní sněmovní debaty o návrhu nového stavebního zákona do přítomnosti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO), která je kvůli pozitivnímu testu na covid-19 z dnešní mimořádné schůze omluvena. Zastupuje ji vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Například podle Martina Kupky (ODS) a Jakuba Michálka (Piráti) nebude moci být řada otázek k zákonu zodpovězena. Sněmovna však na návrh ANO souhlasila s tím, aby v debatě mohla vstupovat Dostálové náměstkyně Marcela Pavlová, která zákon chystala.

"Nechápu, proč nemůžeme počkat deset dnů. Není to věc, která by deset dnů nepočkala," řekl Michálek, který odklad neúspěšně prosazoval. Skutečnost, že zákon má obhajovat ministr průmyslu a obchodu a dopravy Havlíček pokládá za bezprecedentní. Havlíček ale poukázal na to, že z pozice vicepremiéra má na starosti i místní rozvoj.

Možnou účast Pavlové v debatě prosadil předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Předseda Pirátů Ivan Bartoš to zpochybňoval slovy, že ve Sněmovně jde o politickou debatu. Postup vlády přirovnal k situaci, kdy by za sebe poslal diskutovat svou asistentku.

Nová právní úprava má podle vlády zrychlit stavební řízení a zkrátit dobu povolování. Ministerstvo pro místní rozvoj si od ní slibuje například zkrácení průměrné délky povolování u větších projektů na jeden rok. Ministerstvo plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023. Ministerstvo uvádí, že s novým stavebním zákonem budou stavebníci do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv, a to včetně odvolání a přezkumu. Hlavními principy jsou jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná povolení na různých místech.

"Je nutno říct, že to je kompromis, jinak to ani není možné, je to jeden z nejnáročnějších zákonů, které máme," konstatoval Havlíček. Zdůraznil, že nový stavební zákon není pouze běžným zákonem, který je možné projednávat kdykoli, ale týká se bezprostředně i krize spojené s pandemií koronaviru. Čím dřív začne platit, tím dřív se zkrátí nutné lhůty. Zákon je podle něj dobře připraven a prodiskutován. "Žádná nová budova, žádní noví lidé," prohlásil k reformě stavební správy. Podle zpravodaje Martina Kolovratníka (ANO) zákon podpoří ekonomiku a investice. Bartoš naopak tvrdí, že vláda prezentuje výhrady k předloze jako jeho přínosy.

Výhrady vznesla například Hospodářská komora ČR. "Současný návrh rekodifikace stavebního práva přináší některá dílčí vylepšení a zlepšení, není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v České republice," uvedla ve svém stanovisku. V návrhu se podle ní například negativně odráží dílčí zájmy většinou státních úřadů a institucí nebo ústupky samosprávám, a to vše na úkor zjednodušení a zrychlení procesu.

"Lze očekávat, že návrh zákona čeká v rámci legislativního procesu ještě hodně úprav a můžeme jen doufat, že případné změny návrh zákona ovlivní pozitivně," míní partner advokátní kanceláře BDO Legal Jiří Šmatlák.

Opozice chce v návrhu stavebního zákona provést řadu změn

Vládní návrh nového stavebního zákona, který bude tématem dnešní mimořádné schůze Sněmovny, nesplňuje podle opozice řadu stanovených cílů včetně slibovaného zrychlení řízení. Podle ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN může ohrozit fungování veřejné správy a zahltit správní soudy. Poslanci dnes začnou předlohu projednávat v prvním čtení, pokud projde do podrobnějšího projednávání, opozice k ní navrhne řadu pozměňovacích návrhů. Před jednáním to avizovalo i hnutí SPD, vedle pevného ukotvení digitalizace v zákonu žádá snížení některých navrhovaných poplatků.

Poslanec SPD Pavel Jelínek na tiskové konferenci uvedl, že cílem SPD je zrychlit průběh povolovacího řízení tak, aby byla zrychlena výstavba a zlevněno bydlení, proto návrh zákona hnutí podpoří. Chce ale prosadit, aby digitalizace byla stanovena přesně a přímo v návrhu zákona, neodsouvala se do vyhlášky, na kterou nebude mít Sněmovna vliv. Po změně volá hnutí i v části zákona o pokutách, které mají být podle Jelínka přiměřené.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše návrh zákona nesplňuje řadu ambicí, které ho provázely, a to zejména v digitalizaci. Místopředseda ODS Martin Kupka na společné tiskové konferenci stran upozornil na plánované přesuny tisíců úředníků, které podle něj ohrozí fungování stavebního řízení. Přesun úředníků, kteří nyní agendu spravovali na úrovni samospráv, označil za bezprecedentní a nebezpečnou změnu ve fungování správy. Návrh by podle něj také od základů změnil fungování krajských úřadů a může je zcela rozvrátit. "Co podpoříme, je, že budou přesné lhůty a že bude v řadě případů platit fikce souhlasu," konstatoval.

Podle lidovce Marka Výborného nechce opozice bránit přijetí zákona, na druhou stranu chce ale zachovat funkční stát. Pokud by zákon prošel v navrhované verzi, hrozilo by podle něj, že bude zavaleno až "znehybněno" správní soudnictví. Stejně jako další zástupci opozice upozornil na to, že návrh měl projednávat výbor pro veřejnou správu, nikoli hospodářský. "V hospodářském výboru fungují jiné tlaky," doplnil Dominik Feri (TOP 09). Ministerstvo se podle něj snaží o nepřípustnou centralizaci rozhodování.

Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové návrh zákona velmi vágně upravuje, co znamená rozvojový plán, což může ohrozit rozhodování obcí a územní plánování. "Vláda tak může zastupitelům nadiktovat, co má v rozvojovém plánu stát," uvedla. Část obce se tak podle ní například může dostat pod stavební uzávěru, i když by s tím nesouhlasili zastupitelé. "Obce jsou svéprávné a nepotřebují, aby to za ně dělal stát," konstatovala.

Zákon vláda připravovala několik let, kritizuje ho řada subjektů. Ve Sněmovně ho dnes představí vicepremiér Karel Havlíček místo ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (oba za ANO), která je v izolaci kvůli nákaze koronavirem.