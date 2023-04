Sněmovna jedná o České poště, koalice umožnila schůzi svolanou na žádost ANO

Praha - Sněmovna dnes může na popud opozičního hnutí ANO diskutovat o situaci ve státním podniku Česká pošta. Koalice dnes umožnila schválení programu mimořádné schůze na toto téma svolané na žádost ANO. Ke schválení návrhu programu potřebuje opozice i koaliční hlasy. Dnes jde zřejmě o první schůzi svolanou z opozičního podnětu v tomto volebním období, jejíž návrh programu Sněmovna schválila. Zástupci ANO ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) vyčítají například špatnou komunikaci s veřejností i se starosty a primátory ohledně dalšího působení pošty.

Česká pošta může po souhlasu vlády zrušit skoro desetinu poboček, což vyvolalo vlnu nesouhlasu hlavně v obcích a místech, kterých se to dotkne. Kritizuje to i opozice. Počet poboček má klesnout z nynějších 3200 na 2900. Rakušan ale označuje rušení poboček za záchrannou brzdu a jako argument už dříve uvedl například to, že 80 procent výnosů České pošty získává tento státní podnik mimo své pobočky.

Dnes před poslanci Rakušan uvedl mimo jiné, že i po snížení počtu poboček zůstane v ČR nejrozsáhlejší síť pošty v zemích EU. Jde o 113 měst, kde se pobočky omezují, informoval a zopakoval, že vedení pošty bude jednat se starosty dotčených měst. Prohlásil, že stát se ukázal jako nezodpovědný správce svého vlastního podniku. Pošta by podle Rakušana měla být detašovaným pracovištěm státní správy, které bude spojovat prvky digitalizace i fyzické služby. Bude na něm možné například podat žádost o sociální dávku nebo vyřídit základní agendy finančního úřadu. Měla by integrovat nejrůznější služby státní správy, které se nevyplatí provozovat samostatně, řekl Rakušan.

Předseda ANO Andrej Babiš (ANO) míní, že uzavření 300 poboček poštu nespasí, předcházet měl transformační plán. Českou poštu podle něho zničil "polistopadový kartel" a stále v ní někdo "dělá kšefty". Dozorčí rada měla dávno zakázat veškeré nové smlouvy, uvedl Babiš. Podpořil by prodej historické poštovní budovy v Jindřišské ulici v centru Prahy, pokud by se uskutečnil otevřenou dražbou. Podle předsedy SPD Tomia Okamury poškodí rušení poboček tisíce domácností a sníží dostupnost veřejných poštovních služeb, navíc se o tomto kroku nekonala jednání se samosprávami. Za současným stavem pošty stojí podle něho letitá neschopnost ministrů i celých vlád. Česká pošta byla pro vládnoucí politiky jen trafika, kam se posílali kamarádi kamarádů a odkud se zřejmě tunelovaly peníze na podporu vybraných stran, domnívá se Okamura.

Pošta loni vykázala ztrátu 1,75 miliardy Kč a letos jí hrozí až čtyřmiliardový propad.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) hovořil o analýze kterou podle něj v roce 2019 zveřejnil na sociálních sítích tehdejší premiér Babiš. Podle Síkely už tenkrát například zpochybnil, proč by měla mít pošta 3200 poboček a proč by měla udržovat tolik pracovníků. Hnutí ANO obvinil z toho, že straší společnost a využívá k tomu problémy, které samo zanechalo. Když se hrozby nevyplní, místo omluvy hledá ANO další hrozby, míní.

Babiš se ale proti jeho tvrzení ohradil. "Ani jedno číslo vám nesedí," vzkázal Síkelovi. Síkela podle něj vystoupil jen proto, aby ho urážel. "Do mě se nebudete navážet," dodal.

Poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová vyzvala Rakušana, aby odložil rušení poboček nejméně o půl roku a vše projednal se starosty a primátory. Chce na závěr předložit návrh usnesení, které bude vycházet z existujícího usnesení výboru pro bezpečnost. Podle něj by měla Sněmovna například vyzvat Nejvyšší kontrolní úřad k bezodkladné kontrole v České poště. NKÚ kontroloval státní poštu naposledy v roce 2017. Zjistil tehdy některé nedostatky, například neexistenci dlouhodobé koncepce rozvoje podniku.