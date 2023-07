Sněmovna jedná o balíčku zatím 19 hodin, opozice pokračuje v kritice

Praha - Sněmovna zatím jedná o vládním konsolidačním balíčku 19 hodin. Do rozpravy v úvodním kole se stále hlásí na tři desítky hlavně opozičních poslanců, kteří vládní předlohu kritizují. Debata začala ve středu ve 14:00 a dnes pokračovala s polední přestávkou od 09:00. Krátce před 19:30 večer poslanci na základě dohody klubů na hodinu jednání přerušili. Balíček hájil v podvečer i premiér Petr Fiala (ODS), který už dopoledne vystoupil s dvacetiminutovým projevem.

Fotogalerie

Premiérovu reakci vyvolalo vystoupení Aleše Juchelky (ANO), jenž vzhledem k různým možným avizovaným změnám balíčku mluvil o chaosu. Juchelka také uvedl, že jediný člen vlády, který vzal vážně úspory, je ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Každý důchodce totiž díky němu dal do státního rozpočtu 7000 korun průměrně, když se změnily navzdory legitimnímu očekávání u všech seniorů valorizace, což bude řešit Ústavní soud," uvedl Juchelka.

"Když někdo, pane poslanče Juchelko, čte záložky knih a nečte ty knihy, tak sice může vypadat velmi vzdělaně a zasvěceně, ale o těch knihách, o té literatuře neví nic," prohlásil premiér. "Žádnou změnu jsme v něm (balíčku) neudělali a žádnou změnu jsme ani dosud neohlásili," zdůraznil Fiala. Předseda vlády připustil, že ve sněmovním druhém čtení by mohla koalice navrhnout opravu věcí, "které se třeba nepodařily". "Žádný zmatek tu není, celá koalice stojí za konsolidačním balíčkem," ujistil.

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl, že opozice neobstruuje, když vystoupení se týkají navrhovaného balíčku. "Necitujeme z publikací, více či méně zábavných, tak jak jsme tomu byli svědky v minulých volebních obdobích," uvedl Brabec. Pak se pustil do hodnocení balíčku, který podle něho vařilo pět pejsků a kočiček, čímž není ozdravný, ale otravný. "Ne, určitě ne. No tohle už vůbec ne. Proboha, co to je za blbost? To jste se zbláznili? Koho to napadlo? Tohle asi jo, ale potřebovalo by to upravit," komentoval závěrem jednotlivá navrhovaná opatření. Na označování balíčku jako ozdravného narážela ve vystoupení Karla Maříková (SPD). Podle ní onemocněly veřejné finance kvůli neschopnosti a rozhazovačnosti vlády, protože je "rozfrcala", jinak by se nemusely léčit.

Předlohu naopak hájil jeden z mála řádně přihlášených koaličních poslanců Miroslav Zborovský z KDU-ČSL. Podle něho by se stát mohl ocitnout za několik let bez reformy veřejných financí ve složité situaci. Upozorňoval například na rostoucí úhrady úroků ze státního dluhu a na hrozbu dosažení takzvané dluhové brzdy.

KDU-ČSL chce nižší DPH na kojeneckou vodu či ženské hygienické potřeby

Vládní lidovci chtějí v konsolidačním balíčku přeřadit kojeneckou vodu, dětské pleny a ženské hygienické potřeby do snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Při dnešním sněmovním projednávání návrhu zákona ke konsolidací veřejných rozpočtů to řekla poslankyně KDU-ČSL Romana Bělohlávková v reakci na vystoupení Ivany Mádlové (ANO), která se pozastavovala nad ponecháním ženských hygienických potřeb v základní sazbě daně 21 procent. Snížená má být 12 procent místo nynějších deseti a 15 procent.

"Pevně věříme tomu, že v rámci jednání K15 (jednoho z formátů koaličních schůzek) najdeme pochopení a podporu všech našich koaličních partnerů," uvedla Bělohlávková. Přeřazení ženských hygienických potřeb do snížené sazby daně prosazují i vládní Piráti, totéž chtějí pro minerální a léčivé vody. Mádlová po vystoupení Bělohlávkové zalitovala, že takový návrh neobsahuje vládní balíček od počátku.

Sněmovna projednává předlohu zatím celkem zhruba 16 hodin, z toho šest hodin dnes. Poslanci mohou i dnes debatovat stejně jako ve středu do půlnoci. V 16:30 chtěly vystoupit ještě tři desítky zákonodárců.

Projednávání vládních opatření se odpoledne nesla ve znamení opoziční kritiky. Směrem k vládě opět zněly výtky kvůli údajnému porušování předvolebních i povolebních slibů o nezvyšování daní. "Pohledem obyčejných lidí nejsou navrhované daňové změny neutrální," uvedla Lenka Dražilová (ANO). Vláda podle ní svádí odpovědnost za své neúspěchy na ruskou invazi na Ukrajinu a na bývalý kabinet předsedy ANO Andreje Babiše.

Zákonodárci se věnovali i konkrétním bodům obsažených v balíčku. Například Radek Vondráček (ANO) mluvil o dopadech opatření na včelaře v souvislosti se změnou osvobození od daně z příjmů z chovu včel a na vinaře kvůli zrušení daňové uznatelnosti darů v podobě lahví tichého vína. Jeho kolega z hnutí Petr Sadovský, ale i další poslanci se zaměřili na zdražení ročních dálničních známek o 800 korun na 2300 korun. Podle Sadovského bude jejich cena stejná jako v Rakousku bez ohledu na rozdílnou mzdovou úroveň.

Změny v DPH hodnotil Roman Kubíček (ANO), podle kterého vláda zachovává prakticky tři sazby, když na knihy má být nově nulová. "Žádné zjednodušení na dvě sazby se nekoná," uvedl. Rovněž další z poslanců hnutí Jan Volný poukazoval na to, že nulová sazba DPH je také sazba.

Ozdravení veřejných financí je podmínkou prosperity, řekl poslancům Fiala

Ozdravení veřejných financí je nutnou podmínkou pro cestu k prosperitě, jinak by byla ohrožena, řekl dnes ve Sněmovně Petr Fiala při obhajobě konsolidačního balíčku. Předloha podle něho obsahuje vyvážená opatření, která sice logicky nejsou populární, ale nikoho existenčně neohrozí. Jeho vystoupení vyvolalo nesouhlasné reakce poslanců opozičního tábora.

"Přestože opatření jsou závažná, pečlivě jsme se soustředili na to, aby byla sociálně citlivá," zdůraznil Fiala, který také uvedl, že tempo zadlužování státu dané dědictvím socialistického myšlení i populistickým uplácením voličů je jedním z největších problémů Česka a nemůže dál pokračovat. Státní rozpočet podle ministerského předsedy nelze poslat do lázní, aby si odpočinul. "Země musí přistoupit k sérii život zachraňujících operací," řekl.

Vláda musela podle premiéra přistoupit ke zvyšování daní, což ale podle něho kompenzuje snižováním daně z přidané hodnoty na nutné zboží a celková daňová zátěž nepřekročí úroveň roku 2021. "Bez těchto opatření je naše budoucí prosperita ohrožena... S neodpovědným hospodařením je konec," zdůraznil ministerský předseda, jenž označil stav českých financí za katastrofální.

Opatření kabinetu by podle Fialy měly snížit deficit z nynějších 3,5 procenta hrubého domácího produktu na 2,4 procenta v roce 2025. Už příští rok by měl být pod třemi procenty hrubého domácího produktu, uvedl.

Se slibem zastavení zadlužování šly do voleb všechny vládní strany, pokračoval Fiala. Opozice podle něho naopak říká, že žádné úspory nejsou potřeba a navrhuje další výdaje na dluh ve stamiliardách korun. "Velká část opozice si odmítá přiznat, o jak vážné problémy jde," míní premiér.

Balíček není podle něho osamocený krok, je provázaný s chystanou důchodovou reformou a o začátek postupu k modernizaci státu. "Musíme rozsáhle investovat do dopravní infrastruktury, do energetiky, do inovativní ekonomiky, do moderního vzdělávacího systému," dodal Fiala. Nutným předpokladem jsou ale podle něho "záchranné škrty".

Od opozičních poslanců zazněla vyjádření mimo jiné o tom, že Fiala šíří strach a jde proti slibům, že ODS nebude zvyšovat žádné daně. Podle místopředsedy ANO a Sněmovny Karla Havlíčka stav veřejných financí sice není dobrý, ale není ani katastrofální. Místopředseda klubu SPD Radek Rozvoral řekl, že kabinet by měl začít šetřit u sebe. "Vláda jde balíčkem proti lidem," uvedl. Premiér Fiala ale také uvedl, že úspory na chodu státní správy mají dosáhnout 20 miliard korun. Za katastrofální pokládá, jak řekl, to, že Česko stále hospodaří na dluh, byť se podle něho podíl těchto výdajů na dluh za působení jeho kabinetu snížil z pětiny na 13 procent.