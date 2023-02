Sněmovna jedná 14 hodin o nižším růstu penzí, zatím nerozhodla ani o stavu nouze

Praha - Sněmovna od úterního dopoledne řeší vládní návrh na nižší růst penzí, bez přestávky jedná už přes 14 hodin a pokračuje i po půlnoci. Nedostala se ale zatím ani k potvrzování, zda předlohu projedná ve stavu legislativní nouze, ani k vystoupení řadových poslanců. Polovinu jednacího času zabral obstrukční projev předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury, který tak překonal o hodinu svůj rok starý rekord v délce vystoupení v dolní komoře parlamentu. Poslanci se před půlnocí vrátili ke slovní přestřelce v podobě dvouminutových faktických poznámek, která se odehrávala i v úvodních třech hodinách jednání.

Okamura se k blokování projednávání předlohy otevřeně přihlásil. "Děláme tady největší obstrukce, které tady zatím byly," uvedl. SPD bude podle něho dál bránit tomu, aby "vláda okradla téměř tři miliony důchodců o jejich peníze, na které mají ze zákona nárok". "Budete tady s námi dny, možná týdny," odhadoval.

Místopředsedkyně dolní komory za ANO Klára Dostálová obvinila kabinet z toho, že ho nezajímá demokratická diskuse, a podobně jako Okamura tvrdila, že navrhovaná změna zákonné valorizace důchodů v sobě nese zpětnou platnost. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) míní, že některé výtky opozice šly nad rámec racionality. Současný systém valorizace důchodů je podle ministra neudržitelný v případech vysoké inflace. Opoziční řečníky ale nepřesvědčil. Vytýkali mu, že se jim dostatečně nezdůvodnil, proč vláda navrhla schvalovat tento návrh ve stavu legislativní nouze.

Opozice obviňovala vládu, že s novelou vyčkávala, aby neohrozila výsledek obecních a prezidentských voleb. Jurečka namítl, že ani rozpočet na loňský rok nepočítal s nárůstem inflace a dvojí valorizací penzí, ale stát to zvládl. Stejně tak pro letošní rok nebylo možné odhadnout výrazný nárůst inflace mezi prosincem a lednem. Roman Kubíček (ANO) uvedl, že na řádnou valorizaci už důchodcům vznikl nárok ze zákona a její snížení by bylo nepřípustně retroaktivní. Margita Balaštíková (ANO) doporučovala vládě dohodu s církvemi na zrušení inflační doložky u restitucí, díky níž si prý církve v rámci finančního vypořádání restitucí polepší o sedm miliard korun. Poslanci během diskuse probírali i možnost přípravy leča kvůli vysokým cenám zeleniny.

Sněmovna má podle kuloárových informací, které získala ČTK, jednat přes noc až do dnešních 10:00, kdy by měla být schůze dolní komory přerušena na dvě hodiny kvůli zasedáním vlády a sněmovních výborů. Kluby opozičních hnutí ANO a SPD si v noci možná vyberou postupně každý dvouhodinovou přestávku formálně na jednání své frakce.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

Pokud Sněmovna trvání legislativní nouze potvrdí, čeká ji také rozhodování o tom, zda vládní penzijní novelu projedná zkráceně s vynecháním prvního čtení. Do běžné debaty k tomuto návrhu sněmovní systém eviduje šest desítek poslaneckých přihlášek. Poslanci by ale měli hlasovat také o návrhu SPD na zrušení již vyhlášené legislativní nouze. Do diskuse o samotné předloze je v systému pro všechny fáze jejího projednávání celkem přes 150 přihlášek.

Okamura mluvil ke spornému snížení růstu důchodů sedm hodin

Sněmovní jednání začalo v 10:00 a po více než tříhodinové přestřelce dvouminutových poznámek poslanců se odpoledne dostali k projevům řečníci s přednostním právem Karel Havlíček (ANO) a Okamura. Do dneška nejdelší vystoupení ve Sněmovně předvedl při jednání loni 15. února, kdy navrhoval úpravy programu schůze ve snaze zabránit přijetí novely pandemického zákona.

Okamura ve svém projevu mimo jiné vyčítal vládě pomoc Ukrajině a vyčítal jí například, že "provedla ukrajinizaci společnosti". "Ukrajina je pro vás na prvním místě," vmetl vládě. "Už toho máme dost, už toho mají lidi dost, té vaší Ukrajiny pořád dokola. Pořád jenom Ukrajinci, Ukrajinci," prohlásil, ale dodal, že proti žádnému národu nic nemá. "Pro Fialovu vládu je prioritou Ukrajina a české občany jste hodili přes palubu. Pro nás v SPD je prioritou český občan," řekl v jiném místě svého projevu.

"Akutní záchvaty ukrajinofobie jsou obvykle symptomem chronické kolaborace," objevilo se po Okamurově projevu na twitterovém účtu bývalého ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise.

Po Okamurovi dnes následovala další vystoupení řečníků s přednostním právem. Místopředsedkyně dolní komory za ANO Klára Dostálová obvinila kabinet z toho, že ho nezajímá demokratická diskuse, a podobně jako Okamura tvrdila, že navrhovaná změna zákonné valorizace důchodů v sobě nese zpětnou platnost. Po ní k řečništi přišel předseda klubu SPD Radim Fiala a po něm se čeká vystoupení ministra sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Fiala zpochybňoval důvody pro vyhlášení stavu legislativní nouze. "Myslí si vláda, že zvýšení důchodů je snad nějaká přírodní nebo jiná katastrofa?" ptal se. "Já mám pocit, že žádná hospodářská škoda by nevznikla," řekl. Vyhlášení legislativní nouze je podle něj výsměchem ústavě a naprostou nehorázností.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) na twitteru informoval o tom, že na dnešek svolal další jednání pracovní skupiny k úpravám sněmovního jednacího řádu s cílem zefektivnit chod dolní komory. "Od zástupců pěti vládních stran jsem řadu návrhů dostal, bohužel od dvou opozičních stran žádná reakce nedorazila. Respektive z SPD napsali, že nic měnit nechtějí, a ANO vůbec neodpovědělo," napsal.

Pokud Sněmovna trvání legislativní nouze potvrdí, čeká ji také rozhodování o tom, zda vládní penzijní novelu projedná zkráceně s vynecháním prvního čtení. Do běžné debaty k tomuto návrhu sněmovní systém eviduje rovněž šest desítek poslaneckých přihlášek. Poslanci by ale měli hlasovat také o návrhu SPD na zrušení již vyhlášené legislativní nouze. Do diskuse o samotné předloze je v systému pro všechny fáze jejího projednávání celkem přes 150 přihlášek.