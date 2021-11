Sněmovna je proti Havlíčkově kandidatuře na předsedu komory

Praha - Sněmovna se postavila proti kandidatuře vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) do funkce předsedy dolní komory kvůli neslučitelnosti funkcí. Uvedla, že s nominací nesouhlasí pro nesoulad s příslušným ústavním článkem. Podle předkladatele návrhu Zbyňka Stanjury (ODS) to znamená, že Havlíčkovo jméno nebude uvedeno na hlasovacím lístku. Do dnešní tajné volby tak půjde jen kandidátka sněmovní většiny v podobě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pro Stanjurův návrh hlasovalo všech 104 poslanců vnikající vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty ze 196 přítomných. Sněmovna předtím odmítla návrh předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové, podle něho měla souhlasit s tím, že Havlíček je do funkce předsedy a také do orgánů dolní komory volitelný. Návrh získal podporu 93 poslanců ANO a SPD, pro hlasoval i jeden občanský demokrat.

Klub ANO si následně vzal 45minutovou přestávku. Volba předsedy by tak měla začít po 18:15.

Hlasování o Havlíčkově připuštění do volby předsedy Sněmovny doporučila plénu volební komise na základě stanoviska sněmovních legislativců. Ústava uvádí, že poslanec, který je členem vlády, nesmí být mimo jiné členem předsednictva dolní komory. Poslanec ODS Marek Benda uvedl, že jde o nevolitelnost. Aby mohl Havlíček do volby jít, muselo by podle stanoviska jeho členství v kabinetu předem zaniknout.

"Hnutí ANO si mohlo vybrat kohokoli, ale nemůže si vybrat někoho, o kterém ústava říká, že předsedou Sněmovny být nemůže," řekl dlouholetý poslanec Benda. Připomněl, že ČSSD do čela Sněmovny nominovala v roce 2006 Miloslava Vlčka kvůli tomu, že tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek jako premiér kandidovat nemohl ze stejných důvodů, z jakých nyní není přípustná Havlíčkova kandidatura.

Pekarová Adamová ve svém nominačním projevu řekla mimo jiné, že by zastupovala všechny poslance, nejen ty ze svého klubu. Chce, aby poslanci fungovali v duchu spolupráce. Ocenila i bývalého předsedu Radka Vondráčka (ANO) za to, jak vedl sněmovní schůze. Z hlediska procesního byl podle ní profesionál. Na závěr svého projevu řekla, že umí zpívat a zpívala v několika sborech. "Na kytaru bohužel neumím," řekla v narážce na několik let starou událost, kdy fotografie zachytily Vondráčka s kytarou, jak hraje a zpívá na předsednickém pultu ve Sněmovně.

Hlasování o Havlíčkovi předcházela více než čtyřhodinová debata, v níž zástupci ANO vyzdvihovali Havlíčka, zpochybňovali výklad ústavy, podle níž člen ústavy nemůže být členem vedení Parlamentu, a zpochybňovali kvality Pekarové Adamové. Jana Černochová (ODS) na adresu kritiček šéfky TOP 09 prohlásila, že jí "nesahají ani po kotníky". Rozhořčilo to mimo jiné Janu Pastuchovou (ANO), která poukázala na svou praxi zdravotnické záchranářky.

Zákonodárci ANO v diskusi také kritizovali postup koaliční většiny při rozdělování funkcí ve Sněmovně a zpochybňovali vznik jejích poslaneckých klubů.

Předsedkyní mandátového a imunitního výboru zvolili členové Válkovou (ANO)

Předsedkyní sněmovního mandátového a imunitního výboru dnes jeho členové jednomyslně zvolili bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO). Potvrdila to na dotaz ČTK. Válková působila ve výboru, který mimo jiné dává plénu doporučení ohledně žádostí o vydání k trestnímu stíhání, i v minulém volebním období. Její nynější volbu do jeho čela potvrdilo při odpoledním pokračování ustavující schůze sněmovní plénum.

Sněmovna naplnila výbor členy dnes dopoledne. Vedle Válkové v něm budou stejně jako v uplynulém období pracovat Taťána Malá, Milan Feranec, Ladislav Okleštěk, František Petrtýl (všichni ANO), Marek Benda (ODS) a Radek Rozvoral (SPD). Ve výboru budou dále zasedat Romana Fischerová (ANO), Pavel Kašník, Pavel Staněk (oba ODS), Josef Cogan, Eliška Olšáková, Lucie Potůčková (všichni STAN), Aleš Dufek, Michael Kohajda (oba KDU-ČSL) a Pavel Svoboda (TOP 09). Jako jediný klub nemají ve výboru zastoupení Piráti. Válková před poslanci řekla, že se jako předsedkyně výboru bude řídit výhradě právními předpisy a slušným chováním. Následně plénum informovala o ověření mandátů nově zvolených poslanců, jak je provedl výbor. Čtyři z 200 poslanců, jak Válková uvedla, ještě neobdrželi osvědčení o zvolení. Z prvního i z dnešního druhého jednacího dne ustavující schůze se ze zdravotních důvodů omluvili Jiří Carbol, Pavla Golasowská a Marie Jílková (všichni KDU-ČSL), a také Josef Flek (STAN). V minulém volebním období výbor vedl Stanislav Grospič (KSČM). Po říjnových volbách komunisté v dolní komoře zastoupení nemají. Mandátový a imunitní výbor Sněmovna zřizuje na ustavující schůzi jako první. Po dnešním formálním ustavení může zahájit činnost. Státní zástupce Jaroslav Šaroch už odeslal nové Sněmovně podle očekávání žádost o vydání k stíhání, která se týká dosluhujícího premiéra a znovu zvoleného poslance Andreje Babiše (ANO) v případu Čapí hnízdo. Výbor by se měl žádostí zabývat podle dosavadní praxe v následujících týdnech.