Sněmovna hlasy koalice zamítla program schůze k růstu cen energií

Praha - Sněmovna dnes podle očekávání odmítla hlasy vládní koalice program mimořádné schůze, na které chtělo opoziční hnutí ANO debatovat o růstu cen energií a o koronavirové pomoci podnikatelům. Schválení programu podpořilo 79 ze 169 poslanců. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová poté uvedla, že klub předloží tři návrhy zákonů na plošnou pomoc obyvatelům, které prosazovala bývalá vláda Andreje Babiše (ANO).

V téměř pětihodinové diskusi před schvalováním programu se střetli představitelé bývalého vládního hnutí ANO a současné vládní koalice. Debatu vyostřil spor ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) a Babiše o to, zda je Česko zadlužené a kdo nese vinu na růstu inflace v posledních měsících. Babišova vláda podle podle Síkely plýtvala veřejnými penězi, kupovala si voliče a zvýšila státní dluh o 800 miliard korun. Expremiér obvinil současnou vládu z neschopnosti a nekompetentnosti, Síkelu pak z demagogie. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil Babišovo vystoupení za snůšku neuvěřitelných blábolů. Bývalý vicepremiér Karel Havlíček (ANO) uvedl, že současný kabinet je "korporátní vládou pro elity" a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) asociální.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) ohlásil, že se vedení dolní komory bude zabývat využíváním přednostních práv. Dnes totiž vystupovali za klub ANO Schillerová a v době její omluvené nepřítomnosti i místopředseda frakce Havlíček. Schillerová odmítla obvinění z toho, že její omluva byla účelová. Havlíček podle ní vystoupil v jiné záležitosti než ona, přičemž po jeho projevu už předností právo nevyužila. Stanjura ale upozornil na to, že protože se debata vedla jen o navrhovaném programu schůze, oba představitelé ANO mluvili v jedné věci.

Poslanci ANO chtěli, aby Sněmovna obecně debatovala o vládní pomoci lidem zasaženým rostoucími cenami energií a o podpoře podnikatelů v souvislosti s koronavirovou krizí. V souvislosti se zdražením plynu a elektřiny ANO prosazuje plošnou pomoc lidem na rozdíl od vládní koalice, která dá přednost pomoci adresné. V případě covidové pomoci podnikatelům kritizovali představitelé hnutí ANO to, že Fialova vláda podle nich nenavázala na kompenzační programy Babišova kabinetu.

ANO bude dál prosazovat snížení DPH u elektřiny a plynu, uvedla Schillerová

Poslanci opozičního hnutí ANO budou podle své předsedkyně Aleny Schillerové prosazovat snížení daně z přidané hodnoty (DPH) u elektřiny a plynu na nulu tak, jak to navrhovala bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Schillerová to dnes uvedla ve Sněmovně při zdůvodnění, proč chce její frakce na mimořádné schůzi probrat růst cen energií a koronavirovou pomoc podnikatelům. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před poslanci naopak zopakoval, že vládní pomoc musí být adresná. Upozorňoval, že ve státní pokladně nejsou na víc peníze a stát a tedy daňoví poplatníci musí platit úroky z dluhu, který zvýšila bývalá vláda.

"Odpuštění DPH je rozumným krokem. Úkolem státu není bezpodmínečně zdanit všechno, co je možné,“ řekla Schillerová. Podotkla, že se stejnou cestou vydala řada zemí EU, nejnověji Chorvatsko. "Mám pocit, že tady převládla ješitnost. Tváříte se, že cokoli připravila Babišova vláda, je špatně,“ vyčetla bývalá ministryně financí nynější vládní koalici. Vládní pomoc nejpotřebnějším ve formě příspěvků na bydlení je podle Schillerové nedostatečná. Navíc řada lidí si o příspěvky nebude schopna požádat, míní šéfka poslanců ANO.

Jurečka s ní nesouhlasil. Uvedl, že od konce ledna, kdy začala platit novela zákona, která přístup k příspěvku na bydlení kvůli cenám energií usnadňuje, podali lidé přes 21.000 nových žádostí. V lednu to bylo podle něj 140.000 žádostí a stá za leden v průměru vyplatil 3798 korun. Další nárůst počtu žádostí očekává v únoru až dubnu, až lidé dostanou nová vyúčtování nebo až budou odcházet od dodavatelů poslední instance.

Jurečka už před začátkem jednání Sněmovny novinářům řekl, že plošné řešení jako je odpuštění DPH na energie si Česká republika za současné situace nemůže dovolit. Znamenalo by to výpadek příjmů do státního rozpočtu mezi 25 až 30 miliardami korun. "Odpustit nebo snížit DPH znamená, že vyřešíte problém z nějakých 20 procent, ale těm domácnostem, které pomoc opravdu potřebují, by to řešení nepřineslo," řekl.

Babišova vláda navrhla již loni osvobodit dodání plynu a elektřiny od daně z přidané hodnoty na celý letošní rok, běžně spadá do sazby 21 procent. Část výnosu z prodejů emisních povolenek by měla jít podle dalšího z návrhů na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií. Poslední z předloh měla umožnit kompenzovat domácnostem část regulované ceny elektřiny. Nynější vláda Petra Fialy (ODS) tyto návrhy stáhla z jednání Sněmovny.

Schillerová řekla, že poslanci ANO jsou připraveni podat předlohy Babišovy vlády jako poslanecké návrhy. "Vraťte se k razantnější pomoci, jako to po našem vzoru, vzoru naší vlády, dělá celá řada zemí EU,“ dodala Schillerová.

K obdobným krokům vyzval nynější vládu také předseda poslanců o opozičního hnutí SPD Radim Fiala. Podle něho za růst cen energií může mimo jiné závazek EU snížit emise. Jako příklad řešení dal návrh zastropování cen energií, pohonných hmot nebo hypotečních úvěrů a snížení cen základních potravin. Jmenoval Slovensko, Maďarsko a Polsko, kam Češi z pohraničí jezdí kvůli levnějším základním potravinám, benzinu a naftě, u nichž polská vláda na půl roku zrušila DPH.

Fiala řekl, že současný růst cen energetických komodit je pro mnoho podnikatelů likvidační a vládní pomoc těmto lidem podle něj neexistuje. Jediným opatřením jsou "kosmetické úpravy" v nastavení příspěvku na bydlení, uvedl. Občanům podle Fialy nezbyde nic jiného než se odstěhovat na Slovensko do Maďarska nebo Srbska.

Předseda SPD Tomio Okamura se v dalším obsáhlém projevu soustředil na opětovnou kritiku vlády a obvinil ji z nečinnosti. Hlasitou nevoli v jednacím sále vzbudil tvrzením, že i jednání Sněmovny prodražuje vládní koalice, nikoliv on, který měl v úterý šestihodinový projev. Slova o tom, že hodina jednání Sněmovny stojí 700.000 korun, označil za "hloupé řečičky".