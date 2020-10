Sněmovna: Hizballáh je jako celek teroristická organizace

Praha - Sněmovna označila po vzoru jiných parlamentů libanonské šíitské hnutí Hizballáh jako celek za teroristickou organizaci, která ohrožuje všechny demokratické země. Vláda by to měla prosadit i v Evropské unii, která by měla přestat rozlišovat rozdělení Hizballáhu na politickou a vojenskou část. Dolní komora se na tom dnes usnesla na popud předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS).

"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací," stojí ve sněmovním usnesení. Ministři zahraničí EU zařadili před sedmi lety na evropský seznam teroristických organizací pouze vojenské křídlo hnutí.

Vláda by se podle poslanců měla rovněž zasazovat o potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu posílení mezinárodní bezpečnosti. Sněmovna také konstatovala, že její usnesení "není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou". Zástupci Hizballáhu jsou součástí libanonské vlády.

"Hizballáh jako celek považují za teroristickou skupinu v USA, v Kanadě, ve Velké Británii, v Nizozemsku, v Argentině, v Paraguayi, v Kolumbii, ale dokonce i Arabská liga a další země. Naposledy k označení Hizballáhu pak přikročilo Německo a Rakousko usnesením svých parlamentů," uvedla předkladatelka návrhu Jana Černochová (ODS). Podotkla, že zařazení Hizballáhu mezi teroristické organizace podpořily v první polovině letošního roku ve společné deklaraci stovky zákonodárců transatlantických zemí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu koncem září v projevu k Valnému shromáždění OSN obvinil Hizballáh z toho, že má v rezidenční čtvrti libanonského Bejrútu blízko mezinárodního letiště tajný sklad zbraní. Vyzval Libanonce, aby protestovali proti Hizballáhu a jeho "iránským sponzorům". Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh v reakci uvedl, že izraelský premiér lže a snaží se poštvat Libanonce proti Hizballáhu.

Dolní komora vyzvala vládu k tomu, aby začala připravovat návrh zákona, který by umožnil vytvořit národní seznam teroristických organizací.