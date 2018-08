Praha - Sněmovna dnes rozhodne o tom, zda se změní složení penze a jak se budou zvyšovat důchody. Poslanci se rozhodnou, zda se přikloní k vládní důchodové novele, kterou už jednou schválili, nebo zda podpoří senátní verzi zákona. Podle vládního návrhu by se mělo změnit složení penze tak, že by si víc než dosud přilepšili lidé s nízkým důchodem a zásluhovost by se mírně oslabila. Seniorům nad 85 let by se měl pak důchod zvednout ještě o 1000 korun.

Naproti tomu podle Senátu by se tisícikoruna navíc měla ale začít vyplácet poté, co je člověk v důchodu 25 let. Je pravděpodobné, že dolní komora nakonec prosadí svoji verzi. Vedle ANO, ČSSD a komunistů ji chtějí podpořit i Piráti. To dává dostatek hlasů pro to, aby dolní komora mohla setrvat na své verzi.

Vzhledem k tomu, že jde o řádnou schůzi Sněmovny, budou moci poslanci navrhovat případné zařazení i dalších bodů do programu. Piráti avizovali již minulý týden, že budou chtít zařadit vládní návrh, který od příštího roku zpomaluje růst platů ústavních činitelů. Piráti varují, že pokud tento návrh neprojde legislativním procesem do konce roku, platy politiků se automaticky razantně navýší.