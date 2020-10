Sněmovna dnes probere zmrazení platů politiků, koronavirus ne

Praha - Sněmovna bude na nynější schůzi jednat i o zmrazení platů politiků, o zavedení paušální daně pro část živnostníků nebo o nové zbraňové legislativě. Poslanci o tom rozhodli v úvodu zasedání. Snahy opozice probrat aktuální situaci kolem epidemie koronaviru nebo zákonné úpravy, které s tím souvisí, většina dolní komory nepodpořila.

Hlavním bodem jednání je nyní vládní návrh pravidel takzvaného kurzarbeitu, kdy podniky zaplatí svým zaměstnancům jen za odpracované hodiny a stát doplatí zbytek mzdy. Očekává se, že poslanci upraví vládní předlohu, která se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nepovedla.

Návrh Pirátů, lidovců a Starostů na zmrazení platů ústavních činitelů v příštím roce je posledním bodem programu. Odpolední část jednání má Sněmovna věnovat novelám zbraňového zákona, navrhli poslanci i vláda, a následně evropskou zbraňovou směrnici a novelu o Vojenském zpravodajství. Poslanci posoudí také uzákonění takzvaného chráněného účtu, který by mohli mít dlužníci v exekuci.

Lidovci požadovali, aby ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) Sněmovnu informoval, jaké kroky se udělaly ke zlepšení koronavirové situace. V úterý se počet nakažených zvýšil o rekordních 4457 lidí, Prymula chce v pátek oznámit zásadnější opatření proti šíření nemoci.

Sněmovna odmítla přednostně projednat senátorský návrh na příspěvek krajům ve výši 500 korun na obyvatele, který by měl být podle horní komory kompenzací za výpadek krajských daňových příjmů v souvislosti s koronavirem. SPD neprosadila svůj návrh na zvýšení slevy z daně příjmů pro zaměstnance a živnostníky. ODS neuspěla se snahou projednat její návrhy, podle nichž by menší firmy do 50 zaměstnanců nemusely hradit sociální odvody za zaměstnance až do konce roku a živnostníci by až do konce roku nemuseli platit minimální měsíční zálohy na sociální pojištění.