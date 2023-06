Sněmovna dnes hladce schválila výroční zprávy o hospodaření ČT, ČRo i ČTK

Praha - Sněmovna dnes schválila výroční zprávy Rady České televize o hospodaření České televize v letech 2020 a 2021. Stejně tak poslanci schválili i výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021 i výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2021. Schválit tyto zprávy již dříve doporučil sněmovní volební výbor, který má ve své působnosti média. Pro schválení zpráv hlasovali přítomní poslanci napříč všemi kluby, nikdo nehlasoval proti schválení.

Poslanec ANO Ondřej Babka vznesl dotaz, proč dnes poslanci projednávají pouze zprávy o hospodaření ČT a neprojednávají související zprávy o činnosti ČT, které Rada ČT poslancům rovněž předkládá. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob uvedl, že to souvisí s novelou zákona ČT, kterou Sněmovna nedávno schválila. Sněmovna z ní vyřadila možnost odvolat Radu ČT v případě, že poslanci neschválí dvě výroční zprávy. Jakob poukázal na to, že volební výbor doporučil neschválit hned dvě zprávy o činnosti ČT, a to za roky 2020 a 2021.

Veřejnoprávní televize získala v roce 2020, tedy v prvním roce pandemie covidu, na poplatcích od vlastníků přijímačů 5,64 miliardy korun, což bylo meziročně asi o 40 milionů korun méně. Výnosy z obchodní činnosti klesly meziročně z 659 na 611 milionů korun. Zpráva podotýká, že kvůli pandemii byla zrušena řada sportovních akcí, se kterými počítal plán výnosů. Česká televize v roce 2020 vyplatila zaměstnancům na mzdách 1,6 miliardy korun a dalších půl miliardy odvedla státu na souvisejících povinných odvodech. Zaměstnávala 2934 zaměstnanců.

Český rozhlas hospodařil podle výroční zprávy Rady ČRo v roce 2021 s celkovými výnosy 2,32 miliardy korun a celkovými náklady rovněž zhruba 2,32 miliardy korun. Zisk před zdaněním představoval asi 2,8 milionu korun. Na poplatcích rozhlas získal téměř 2,1 miliardy korun. Výnosy z reklamy nebo sponzoringu představovaly téměř 93 milionů korun.

Zpráva o hospodaření ČT za rok 2021 uvádí mimo jiné, že v tomto roce vzrostl výběr televizních poplatků na 5,71 miliardy korun. "Rok 2021 byl již čtrnáctým, kdy Česká televize hospodařila s měsíčním poplatkem 135 Kč, tedy s poplatkem ve stejné nominální výši jako v roce 2008. Vlivem inflace jeho hodnota za danou dobu poklesla o více než 30 procent," varoval ve zprávě dosavadní generální ředitel ČT Petr Dvořák. Výrazně vzrostly výnosy z obchodní činnosti, které meziročně vzrostly z 611 na 804 milionů korun. Dvořáka od října nahradí nový generální ředitel Jan Souček.

Česká tisková kancelář vykázala v roce 2021 zisk 4,2 milionu, což bylo zhruba o 2,5 milionu korun meziročně více. Tržby za zpravodajství vzrostly meziročně zhruba o osm milionů na 200 milionů korun. Zákon však nestanoví jako smysl fungování ČTK dosahování zisku, ale zákonem definovanou veřejnou službu spočívající především v poskytování objektivního, všestranného zpravodajství pro svobodné rozhodování občanů. Agentura v roce 2021 vydala 203.347 zpravodajských materiálů, což bylo nejvíc od roku 2015.

Poslanec Babka ocenil snahu ČTK v rámci projektu digitalizace jejího fotoarchivu. "Tuto snahu je třeba ocenit, protože význam podobných projektů je mimořádný," řekl.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.