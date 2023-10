Sněmovna debatuje o nedůvěře už 31 hodin

Praha - Debata poslanců před hlasováním Sněmovny o nedůvěře vládě trvá více než 31 hodin. Rozprava se ve večerních hodinách stočila ke sporům o armádní nákupy a k pořízení amerických nadzvukových vojenských letounů F-35. Počet poslanců přihlášených do rozpravy klesl před půlnocí na osm, někteří se během večera odhlásili. K hlasování by se měli poslanci dostat ještě během zbytku noci. Debata při posledním pokusu vyslovit nedůvěru vládě, který se uskutečnil letos v lednu, trvala víc než 25 hodin.

O nákupu F-35 se zmínil ve večerním víc než dvouhodinovém projevu předseda ANO Andrej Babiš. "No a vy si chcete koupit ty F-35. Jasně, to je 400miliardová vstupenka do Bílého domu za peníze nás všech. Do toho oválu. Já tomu rozumím," prohlásil. Navrhoval mimo jiné, aby Česko místo toho nakoupilo protiraketový systém Iron Dome, jaký funguje v Izraeli. Zdůvodňoval to tím, že NATO je obranný pakt, nikoli útočný.

Nákup F-35 kritizoval i předseda kontrolního výboru Radovan Vích (SPD). Uvedl, že tato transakce vyjde poplatníky na 400 až 500 miliard korun. "Přitom za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu, včetně doplnění skladů potřebnou výzbrojí, technikou a materiálem, které současná vláda odvezla na Ukrajinu," řekl mimo jiné.

Na Babišovo vystoupení reagovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). "F-35 je ochrana naší země a našeho vzdušného prostoru," řekla. Informovala, že pronájem gripenů, které slouží v české armádě nyní, bude pokračovat i po roce 2029. Armáda by je měla využívat do roku 2035, kdy jim skončí životní cyklus. Nákupu F-35 se zastal i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Uvedl mimo jiné, že švédské gripeny používá v Evropě kromě Česka a Švédska jen Maďarsko, zatímco třeba Švýcarsko si chce koupit také F-35. Ptal se, zda jsou v tomto případě Švýcaři "pitomí". "Dali jsme na doporučení české armády, akorát vy máte nějaký problém," řekl opozici.

Víchovi se nelíbil ani plánovaný pronájem budovy Tokovo pro účely ministerstva obrany. Dosud v této budově sídlil Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo potřebuje zrekonstruovat jednu ze svých budov a hledá dočasné náhradní prostory. Vích poukazoval na to, že ministerstvo by mělo platit za pronájem ročně 66,3 milionu korun, zatímco NKÚ dosud platil od 17 do 19,4 milionu korun.

Černochová uvedla, že žádná smlouva o pronájmu uzavřená není. Argumentovala tím, že NKÚ si nepotřeboval pronajmout celou budovu, zatímco ministerstvo bude potřebovat umístit téměř 900 svých zaměstnanců. Bude navíc muset nechat stavebně upravit řadu prostor kvůli bezpečnostním důvodům.