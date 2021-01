Sněmovna dala šanci zrušení kojeneckých ústavů

Praha - Sněmovna dala šanci navrhovanému zrušení dětských domovů pro děti do tří let věku, tedy někdejších kojeneckých ústavů. Skupina poslanců v čele s Alešem Juchelkou (ANO) chce, aby místo nich vznikly centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním. Přeměna by měla trvat tři roky. KSČM se v úvodním kole nepodařilo prosadit zamítnutí novely. Předlohu nyní projednají zdravotnický a sociální výbor.

"Je to plivnutí do tváře lidem, kteří se o děti starají," uvedla k záměru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Jde podle ní o počátek likvidace kojeneckých ústavů, přičemž pěstounů je nedostatek. "Když dítě nemáme kam dát, nemůžeme se zbavovat těchto zařízení," varovala.

Tvůrci novely poukazují s odvoláním na odborné výzkumy na to, že institucionální péče o děti nízkého věku má na jejich vývoj škodlivý vliv. Zařízení podle nich navíc neplní účel, pro který byla zřízena, tedy poskytovat zdravotní péči. "Děti do nich umístěné vyžadují péči odlišnou, převážně sociální povahy, případně zdravotně-sociální povahy," napsali ve zdůvodnění.

Ústavy pro nejmenší děti měly být podle předkladatelů postupně nahrazeny péčí o děti v náhradních rodinách. Navrhovaná centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním by měla podle poslanců usnadnit dlouhodobou rodinnou péči o tyto děti propojením zdravotní a sociální péče.

Počet dětských domovů pro děti do tří let věku podle úřadů dlouhodobě klesá a s tím klesá počet dětí umístěných v těchto zařízeních. V roce 2018 v nich bylo 441 dětí do tří let, do roku 2020 tento počet klesl na 265 dětí, sdělilo v listopadu ministerstvo zdravotnictví.

Česko sklízí dlouhodobě kritiku domácích i zahraničních organizací za velký počet dětí v ústavech. Podle asociace Dítě a rodina je ČR v Evropě jednou z posledních zemí, kde je možné děti do tří let do zařízení dávat.