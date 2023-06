Sněmovna dala šanci zpomalení valorizace penzí, debata trvala přes 13 hodin

Praha - Sněmovna dala šanci zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Úvodní poslanecká debata o vládní novele trvala přes 13 hodin. Opoziční hnutí SPD neprosadilo její zamítnutí už v prvním čtení. Předlohu, která obsahuje také nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací důchodů při vyšší inflaci dočasným přídavkem, nyní posoudí sociální výbor. Na její projednání bude mít podle rozhodnutí pléna poloviční, měsíční lhůtu.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci důchodů pro příští rok.

Pro zamítnutí penzijní novely, jak to navrhl předseda SPD Tomio Okamura, hlasovalo ze 142 přítomných poslanců 60 opozičních zástupců. Proti bylo 82 poslanců vládního tábora.

Opozice ohlásila předem obstrukce, které provázely zejména prvních sedm hodin poslaneckého jednání od jeho zahájení ve čtvrtek v poledne. Opoziční lídři, zejména předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, je využili ke kritice počínání vlády v mnoha záležitostech. "Hlavní lež je, že nám hrozí bankrot," uvedl ve zhruba 3,5hodinovém projevu. Do koaličního kabinetu Petra Fialy (ODS) se předseda ANO opřel například také kvůli inflaci. Fiala označil Babišova slova za nepravdy a nesmysly a podotkl, že nápady hnutí by zvýšily závazky státu celkem o 450 miliard korun.

"Nám záleží na tom, aby Česko hospodařilo udržitelně," zdůraznil ministerský předseda. Cílem opatření je podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) zajištění dobrých životních podmínek nejen pro nynější důchodce, ale také pro jejich děti a vnoučata. "Děláme kroky, které vedou ke stabilizaci, aby měly budoucí důchody důstojnou úroveň a hodnotu," řekl.

Představitelé opozice hodnotili navrhované úpravy zcela jinak. "Jedná se o změny, které výrazně poškodí všechny příjemce důchodů, ty současné i budoucí," řekl Okamura. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová pokládá předlohu za nesmyslnou a asociální. "Stěžejním a jediným cílem je snížení životní úrovně důchodců," řekla. Mnozí opoziční poslanci vinili kabinet z toho, že podle nich rozdmýchává mezigenerační konflikt. "Je zde vláda, která s jistou zvrhlou dávkou škodolibosti štve děti proti rodičům a prarodičům," uvedla například Jana Pastuchová (ANO). Podle Jana Hrnčíře (SPD) kabinet vyhlásil důchodcům válku a úspory hledá všude kromě sebe. Jeden z mála koaličních poslanců, kteří v debatě vystoupili, Miroslav Zborovský (KDU-ČSL) vytkl opozici, že chce Česko nadále směřovat jako Titanic do ledovce.

Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.

Předčasný důchod by měl být možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let, teď je to 35 let. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud. Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je stejná pro všechny a v zásluhovém procentním díle se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část nevalorizovala.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, měli by důchodci a důchodkyně stejně jako teď při mimořádné valorizaci dostat víc peněz. Pobírat by měli dočasný přídavek a zvednout by se jim měla i zásluhová část penze, ovšem prakticky rovněž dočasně. O kolik procent by totiž zásluhový díl v předchozím roce kvůli zdražování rostl, o tolik procent by bylo jeho běžné navýšení pak nižší. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen.