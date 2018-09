Praha - Sněmovna dala opět šanci poslaneckému návrhu, aby se 17. listopad oficiálně připomínal nejen jako Den boje za svobodu a demokracii, ale i jako Mezinárodní den studentstva. Poslanci také schválili změnu v odvodu DPH u služeb advokátů a pustilo do výborů novelu nařizující motoristům nechat si při pravidelné výměně řidičského průkazu zkontrolovat zrak.

Sněmovna dala opět šanci poslaneckému návrhu, aby se 17. listopad oficiálně připomínal nejen jako Den boje za svobodu a demokracii, ale i jako Mezinárodní den studentstva. Obdobné snahy v minulosti ve Sněmovně nakonec neuspěly. Schválení nynější změny zákona o státních svátcích už v prvním kole projednávání zablokovala TOP 09. Novelu nyní projedná sněmovní školský výbor. Dostal na to 30 dnů místo obvyklých 60.

Novelu předložila skupina poslanců z pěti klubů v čele k Karlem Raisem (ANO), který to zdůvodnil zájmem Rady vysokých škol a její Studentské komory. "Je potřeba slyšet taky to, co chtějí lidi," uvedl poslanec. Reagoval tak na námitky odpůrců navrhované změny, podle nichž byl Mezinárodní den studentstva zneužíván komunistickým režimem.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura se obává, že "návrh slouží k zastření toho, co tady bylo". "Stávající název plně odpovídá ideálům a hodnotám studentů jak z roku 1939, tak roku 1989, není potřeba to rozmělňovat," poznamenal Stanjura.

Mezinárodním dnem studentstva se 17. listopad stal na památku represí nacistů vůči českým vysokým školám v tehdejším protektorátu v roce 1939. Nacisté tehdy popravili studentské funkcionáře a uzavřeli české vysoké školy v souvislosti s demonstrací proti německé okupaci, v níž se změnil pohřeb studenta Jana Opletala. Opletal podlehl zranění, které utrpěl při manifestaci ke vzniku Československa.

O 50 let později se v Praze konala pietní studentská demonstrace, následný pochod jejích účastníků byl násilně zastaven komunistickou policií. Odstartovalo to pád socialistického režimu v tehdejším Československu.

Pokud by zákonodárci předlohu schválili, oficiální název státního svátku 17. listopadu by zněl Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Vláda se k návrhu postavila neutrálně.

Poslanci schválili změnu v odvodu DPH u služeb advokátů

Advokátům se v případech, kdy je klientům ustanovují soudy, zřejmě změní u dlouhých řízení termín pro odvod daně z přidané hodnoty (DPH). Sněmovna zrychleně už v prvním čtení schválila novelu skupiny poslanců ODS, ČSSD a ANO, aby se za okamžik zdanitelného plnění považoval zpravidla den úhrady odměny, jako tomu bylo v minulosti. Předloha, která se bude vztahovat i na další služby poskytované ex offo, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslaneckou daňovou novelu podpořila. "Návrh máme i v daňovém balíčku," uvedla.

Od loňského července pro odvod DPH obecně platí, že se plnění služby, které trvá déle než rok, považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni každého kalendářního roku po roce, kdy započalo. Pro advokáty to ve vleklých řízeních podle předkladatelů znamená, že musejí DPH odvést dřív, než za ni dostanou od státu odměnu. Nárok na odměnu mají potom, co práci pro klienta dokončí.

"Tato situace se jeví jako neúnosná zejména v případě dlouhotrvajících náročných trestních obhajob, kdy ustanovenému obhájci je odměna hrazena až s několikaletým zpožděním," napsali Marek Benda (ODS), Jan Chvojka (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO) v důvodové zprávě. Obhájci tak podle nich prakticky úvěrují stát.

Pravidlo pro odvod DPH chrání stát před možnými daňovými úniky, když DPH nebyla odváděna, protože poskytování služby formálně neskončilo. U advokátů podle autorů novely nic takového nehrozí, protože odměnu i datum její úhrady stanoví stát.