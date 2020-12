Sněmovna dala šanci omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí

Praha - Sněmovna dala šanci navrhovanému omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Vymáhání peněžitých dluhů dětí by bylo možné podle vládní novely občanského zákoníku jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by předloha ohraničila také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Návrh po dnešním úvodním kole projedná ústavně-právní výbor.

Práva věřitelů chce novela bránit tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Předloha nevyvolala mezi poslanci spory. Názorovou výměnu vzbudil až návrh zpravodajky Kateřiny Valachové (ČSSD), aby výbor dostal k projednání novely deset dnů místo obvyklých dvou měsíců. Předseda výboru Marek Benda (ODS) se tázal, zda se dolní komora hodlá scházet mezi svátky nebo začátkem ledna kvůli zákonu, který v ní leží mnoho měsíců. "Šturmováním nic neurychlíme," poznamenal také lidovec Marek Výborný. Poukázal na to, že na další řádné schůzi by se měla Sněmovna sejít až ve druhé polovině ledna.

Zatímco Patrik Nacher (ANO) označil Valachové návrh za gesto, které se mu nelíbí, pirátský poslanec Lukáš Kolářík prohlásil, že kvůli zákazu dětských dluhů by přišel do Sněmovny klidně i na Štědrý den. Valachová nakonec od svého návrhu ustoupila a Sněmovna na její požadavek stanovila pro výbor měsíční lhůtu, což rozepře nevyvolalo.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Jednak bude dítě odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, jednak pokud to dovolí jeho majetkové poměry - například jestliže dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Obecně předloha mění pořadí plnění spotřebitelských dluhů v prodlení. Nejprve by se splácely náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně jistina, pak úroky a nakonec úroky z prodlení. Protože nyní mají přednost úroky před jistinou, roste podle zdůvodnění riziko dalšího zadlužování dlužníka.