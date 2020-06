Sněmovna dala šanci návrhu SPD na zpřísnění poskytování dávek

Praha - Sněmovna dala šanci návrhu opozičního hnutí SPD na zpřísnění poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Novela, která se týká příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, zamířila po dnešním úvodním kole k posouzení do sociálního, školského a správního výboru. Piráti neprosadili vrácení předlohy autorům k přepracování. Obávají se toho, že o dávky by mohli přijít i lidé, kteří je potřebují.

Navrhované změny by měly podle Lucie Šafránkové (SPD) omezit zneužívání dávek a posílit kontrolní možnosti úřadu práce. Dávky by podle autorů měli dostávat pouze lidé, kteří se dočasně ocitli bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace aktivně dostat.

Už dřív zazněly výtky, že předloha je špatně napsaná. Sněmovna ji bude ve výborech pravděpodobně měnit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) mluvila o celkovém pozměňovacím návrhu. Ministerstvo už připravilo celkovou revizi systému podpor.

Vláda ANO a ČSSD vyjádřila pochyby o souladu předlohy SPD s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami. Poukázala na závazky, podle nichž stát musí každému obyvateli zajistit minimum hmotného zabezpečení.

Úřadu práce by novela dala možnost vyřadit z okruhu příjemců dávek rodiče, kteří by nezajistili řádnou docházku dítěte do mateřské školy v posledním povinném roce. O podporu by přišli také lidé, kteří při nemoci nebo po úrazu, tedy v dočasné neschopnosti, porušili režim plnění povinností uchazečů o zaměstnání. Vyřazeni by byli i ti, kteří nepřetržitě stonají déle než dva roky.

Až na rok by úřad práce podle novely odebral nebo snížil dávku lidem, kteří by úředníkům neumožnili kontrolu jejich poměrů přímo v obydlí. Nyní je na posouzení úředníků, zda takoví lidé o příspěvek přijdou, nebo ne. Pěstouni v rámci rodiny by museli do žádosti o dávky v hmotné nouzi nově zařadit i příjmy z dávek pěstounské péče.