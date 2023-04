Sněmovna chce, aby NKÚ zkontroloval Českou poštu; podpořila kroky vlády i pošty

Praha - Sněmovna chce, aby Nejvyšší kontrolní úřad prověřil činnost České pošty. Schválila proto podnět k tomu, aby takovou kontrolu uskutečnil bez zbytečného odkladu. Současně vyjádřila podporu vládě, ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) i vedení pošty při transformaci tohoto státního podniku s cílem ho optimalizovat a finančně stabilizovat. Sněmovna se tak usnesla dnes na závěr zhruba čtyřhodinové mimořádné schůze, kterou k situaci v České poště vyvolalo opoziční hnutí ANO. Opozice se svými návrhy usnesení neuspěla, koaliční většina naopak prosadila dva zmíněné body, které vznesl poslanec STAN Ondřej Lochman. Pro podnět ke kontrole ze strany NKÚ však hlasovali i poslanci opozice.

Spory vyvolává rozhodnutí pošty zrušit zhruba desetinu jejích poboček. Tento krok už schválila vláda. Zástupci ANO Rakušanovi vyčítají například špatnou komunikaci s veřejností i se starosty a primátory ohledně dalšího působení pošty. V rozpravě si stěžovali i na to, že nemají k dispozici analýzu, podle níž pošta k rušení poboček přistoupila. Rakušan už dříve označil rušení poboček za "záchrannou brzdu". Dnes před poslanci uvedl mimo jiné, že i po snížení počtu poboček zůstane v ČR nejrozsáhlejší síť pošty v zemích EU. Pobočky se omezují ve 113 městech.

O tom, zda NKÚ skutečně Českou poštu zkontroluje, se teprve bude rozhodovat. Širší vedení NKÚ, kolegium, rozhodne o tom, zda ji zařadí do plánu kontrol. NKÚ kontroloval státní poštu naposledy v roce 2017 a zjistil tehdy některé nedostatky. Pošta například v letech 2015 a 2016 nakoupila nábytek pro své pobočky, ale tento nábytek ležel ještě v roce 2018 ve skladu. "Neexistuje také dlouhodobá koncepce rozvoje České pošty, kterou by resort měl mít vypracovanou a podle které by se měl podnik rozvíjet," konstatoval tehdy NKÚ.

Poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová měla připravených sedm bodů usnesení, a to včetně podnětu k NKÚ. Chtěla mimo jiné, aby Rakušan předložil analýzu, podle níž vybrala pošta jednotlivé pobočky ke zrušení. Ani jedno z jejích navrhovaných usnesení Sněmovna nepřijala. Schválila pouze dva body poslance koalice Lochmana, z nichž jeden rovněž obsahoval podnět k NKÚ.

"STAN dnes vyhrál, ale ti skuteční starostové, ti prohráli," prohlásila po hlasování o usnesení předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Předseda klubu SPD Radim Fiala vyjádřil své zklamání nad tím, že se nepodařilo přesvědčit vládní koalici o nesprávnosti její koncepce. "Schválit si podporu ministru Rakušanovi a vládě v době, kdy jste přivedli Českou poštu téměř do insolvence, je něco neuvěřitelného," konstatoval.

Rakušan ekonomickou situaci pošty vysvětlil mimo jiné tím, že od roku 2018 se jí propadly tržby o 40 procent. Fixní náklady naproti tomu zůstaly stejně jako počet poboček, a navíc rostly výdaje spojené s provozem. Informoval, že deset procent zaměstnanců převede pošta na místa s totožnou náplní práce a 20 procent převede na jiné místo v rámci podniku, pokud s tím budou souhlasit. Pro propuštěné zaměstnance se už připravují rekvalifikační procesy, dodal.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že zájem o propuštěné pracovníky pošty existuje. Podle něj v otázce pošty zaspaly vlády minimálně za posledních pět let.