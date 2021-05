Sněmovna by se dnes měla vrátit k debatě o Hamáčkově cestě do Moskvy

Praha - Sněmovna by se měla vrátit k debatě o zrušené cestě vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy dnes po schvalování stavebního zákona nebo po odpolední mimořádné schůzi k některým ekonomickým předlohám. Dolní komora o tom rozhodla při úpravách programu schůze na návrh ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Kláry Dostálové (ANO). Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek neprosadil pokračování diskuse od dnešního rána.

Poslanci začali cestu probírat za zavřenými dveřmi v úterý odpoledne kvůli informacím serveru Seznam Zprávy. Server s odkazem na své zdroje uvedl, že Hamáček chtěl vyrazit do Ruska s plánem "vyměnit mezinárodní skandál" kolem exploze muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny Sputnik V a uskutečnění summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.

Místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová na plénu zopakovala, že sociální demokracie trvá na tom, aby se debata dokončila dnes. Podpořila iniciativu Dostálové, když klíčové je podle Valachové slyšení zástupců tajných služeb, a je nutné zajistit jejich účast. "Nemůžeme začít za pět minut," poznamenala.

Úterní diskuse trvala asi hodinu a půl. Pozvaní ředitelé všech tří tajných služeb Jan Beroun, Marek Šimandl a Michal Koudelka, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar se ke slovu nedostali. Někteří poslanci uváděli, že debata přerostla ve vzájemné osočování, Zeman před novináři prohlásil, že se za ni styděl.

Oficiálně má podle bodu, jak jeho zařazení prosadil za koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) předseda lidovců Marian Jurečka, informovat premiér Andrej Babiš (ANO) a Hamáček, který vystoupil již v úterý. Z dnešního jednání Sněmovny se oba vládní představitelé omluvili.

Hamáček podle poslanců ČSSD v kauze Vrbětic konal vše ve prospěch ČR

Hamáček podle poslaneckého klubu ČSSD v kauze výbuchů ve Vrběticích konal veškeré kroky ve prospěch země a občanů ČR. Novinářům to dnes řekl statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Sociální demokraté ostře kritizují, jak se na jednání za zavřenými dveřmi chovali opoziční poslanci. Místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová úterní schůzi označila za cirkus a blamáž a řekla, že se za ni stydí.

Seznam Zprávy s odkazem na své zdroje uvedly, že Hamáček chtěl do Moskvy vyrazit s plánem "vyměnit mezinárodní skandál" kolem Vrbětic za dodávky Sputniku V a možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta. Hamáček to odmítá, podle Onderky za ním stojí celý poslanecký klub. "Klub je přesvědčen, že předseda ČSSD a vicepremiér konal veškeré kroky ve prospěch ČR a občanů," řekl Onderka.