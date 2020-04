Sněmovna by podle výboru neměla vydat Maříkovou (SPD) k stíhání

Praha - Sněmovna by neměla vydat poslankyni SPD Karlu Maříkovou k trestnímu stíhání. Vyplývá to z dnešního doporučení mandátového a imunitního výboru, který podle informací ČTK policejní žádost jednomyslně nepodpořil. Policie chce Maříkovou obvinit kvůli jejím výrokům o migrantech. Sněmovní plénum by mohlo o vydání poslankyně rozhodnout na schůzi, která začne odpoledne.

Maříková loni v lednu na svém profilu na facebooku přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Jejími výroky se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti. Mnozí členové výboru ale o záležitosti vyjádřili pochyby, byť s výroky Maříkové nesouhlasí.

"Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU," napsala před víc než rokem Maříková na svůj facebookový profil.

Kvůli výrokům čelili hrozbě stíhání v tomto volebním období Zdeněk Ondráček (KSČM) a Miloslav Rozner (SPD). Policie chtěla Ondráčka obvinit kvůli vyjádření vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalovi Horáčkovi. Ondráček ho nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností (StB). Roznera chtěla policie stíhat za výrok o někdejším koncentračním táboře v Letech u Písku. Poslanec SPD při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák".

Sněmovna Ondráčka ani Roznera ke stíhání nevydala. Verdikt znamená, že policie by je mohla v těchto věcech stíhat potom, co přestanou být politiky chráněnými imunitou.