Praha - TOP 09 navrhne ve středu Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, ve kterém by vyzvala vládu k přijetí 50 sirotků z uprchlických táborů. Představitelé strany to oznámili na dnešní tiskové konferenci. Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by se jednalo o symbolické humanitární gesto. Strana tak navazuje na iniciativu europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), kterou odmítá a kritizuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Adamová uvedla, že civilizovaná země by podobného gesta měla být schopná. "Je v silách ČR pomoci dětem, které jsou v tíživých podmínkách. Je to symbolické gesto," uvedla. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska by usnesení mělo být apelem na vládu, nenabídne tak konkrétní mechanismus přijetí osiřelých dětí. "Chceme, abychom svou politikou vůči tomuto typu uprchlíků nedělali ČR před celým světem ostudu," konstatoval.

Sněmovna by se podle TOP 09 měla usnést, že žádá vládu, aby přijala na české území nejméně 50 dětí bez rodičů z uprchlických táborů dle vlastního výběru a zajistila dostatečnou péči o ně.

Šojdrová v pondělí ČTK řekla, že se kvůli svému návrhu, který by měl prokázat solidaritu v uprchlické krizi, chce sejít s Babišem. Premiér návrh odmítá s tím, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily. Zdůrazňuje také, že debata se netýká malých dětí, ale chlapců ve věku 12 až 17 let. Vyjádřil proto obavu, že návrh je pouhým "plácnutím do vody" a snahou Šojdrové se zviditelnit před volbami do Evropského parlamentu.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura kritizoval cynické zneužívání tématu v politickém boji. Vláda by o věci měla seriózně jednat, ale současně být diskrétní. "Ne aby z toho byla předvolební otázka a my na mikrofon se předháněli, kdo to víc podpoří, nebo odmítne," konstatoval.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš zdůraznil, že premiér nehraje roli v otázkách azylu, kde má příslušné kompetence ministerstvo vnitra, ani v pěstounské péči, kde rozhodují soudy. Česko by podle něj nemělo apriori odmítat pomoc sirotkům. Mohlo by uvažovat o přijetí opuštěných dětí z táborů v Jordánsku. Bartoš ale varoval, že nepromyšlená malá gesta mohou i uškodit a společnost by měla řešit otázku pěstounských rodin i pro české děti.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že sirotci by měli být přijati jen v případě, kdy budou prověření a budou připraveny rodiny, které se o ně postarají. "Vláda s neziskovým sektorem musí pro přijetí připravit podmínky," konstatoval. Česko by podle něj mohlo krokem ukázat, do jakého civilizačního okruhu spadá.

Komunisté a SPD se shodují s Babišovými názory. "ČR by měla usilovat o řešení problému v Sýrii, nikoli tímto způsobem," uvedl poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM). "V naší zemi máme dost vlastních sirotků a nezaopatřených dětí, máme vlastní problémy s dětmi, které musíme řešit," uvedl místopředseda SPD Radim Fiala. Za iniciativou je podle něj snaha Šojdrové se zviditelnit.

Starostové a nezávislí uvedli, že nutné je především předložit na stůl konkrétní návrh. Podle místopředsedy STAN Víta Rakušana je důležité, aby se jednalo o systematické řešení, například pouhé umístění dětí do dětských domovů v Česku by nedávalo smysl. "Iniciativa je to ale chvályhodná, nevidím důvod, proč by ČR nemohla pomoci dětem bez rodičů," uvedl. Podle Šojdrové je na vládě, za jakých podmínek by děti vybrala.