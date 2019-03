Praha - Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny začal opět jednat o policejní žádosti o vydání poslance SPD Miloslava Roznera k trestnímu stíhání kvůli jeho výrokům o romském táboře v Letech u Písku. Pokud vydá stanovisko, plénum by záležitost mělo řešit příští týden, nejspíš ve středu. Novinářům to při příchodu na jednání řekl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM).

"Záleží na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, ale není žádným tajemstvím, že jsme hovořili o tom, abychom dodrželi všechny lhůty, které nám ukládá jednací řád, že by se tak mělo stát příští týden. Pravděpodobně ve středu," řekl Grospič. V případě shody výbor chce věc uzavřít dnes.

Na dnešní zasedání si výbor pozval dohledovou státní zástupkyni z Městského státního zastupitelství v Praze. "Budeme chtít slyšet to, co je zřejmě z části vyjádřeno ve zprávě o dohledu, s tou my jsme měli možnost se seznámit. Bude záležet na členech mandátového a imunitního výboru, na co dalšího se k tomu budou chtít ještě zeptat," uvedl Grospič.

Rozner v minulosti při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák". Sešlo se kvůli tomu hned několik trestních oznámení. Policisté chtějí Roznera stíhat pro podezření z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Podle SPD existují pochyby o objektivitě vyšetřování případu, poslanci hnutí deklarovali, že budou proti vydání Roznera. "Jsme přesvědčeni o tom, že celá ta věc je zpolitizovaná s cílem poškodit hnutí SPD," řekl novinářům před jednáním místopředseda výrobu Radek Rozvoral (SPD).