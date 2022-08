Sněmovna by novelu letošního rozpočtu mohla začít projednávat 7. září

Praha - Sněmovna by měla začít projednávat novelu letošního státního rozpočtu na řádné schůzi ve středu 7. září. Na dotaz ČTK to odpovědělo ministerstvo financí. Úřad ale dodal, že bude záležet na dohodě sněmovního organizačního výboru. Vláda schválila novelu rozpočtu, která navyšuje schválený schodek z původních 280 na 330 miliard korun, v posledním červencovém týdnu. Poslanci ji dosud neobdrželi, protože čeká na podpis premiéra Petra Fialy (ODS), uvedlo ministerstvo. Do Sněmovny by měla doputovat příští týden. Zatím nejbližší řádná schůze Sněmovny má začít v úterý 6. září.

"Příslušná novela bude poslancům předložena, jakmile bude podepsána panem premiérem po jeho návratu z dovolené, kterou čerpá v období vládních prázdnin tento týden. K jeho podpisu a následnému předložení novely poslancům tak dojde během příštího týdne," informovalo ministerstvo financí (MF).

Příjmy novelizovaného rozpočtu činí 1,678 bilionu korun, výdaje 2,008 bilionu korun. Výdaje novelizovaného rozpočtu vzrostly o 115,1 miliardy Kč, zatímco příjmy v důsledku vývoje aktuální ekonomické situace a loňské ziskovosti firem očekává MF o 65,1 miliardy Kč vyšší. Vláda má ve Sněmovně většinu 108 z 200 hlasů, dá se tak předpokládat, že rozpočet projde. Vláda poukazuje například na to, že schodek je i tak o 50 miliard Kč nižší, než jaký připravila předchozí vláda Andreje Babiše (ANO).

Novelizovaný rozpočet počítá například s osmi miliardami korun na jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě do 18 let pro vybrané rodiny. Dalších 16,5 miliardy je určeno pro boj s vysokými cenami energií. O miliardu navíc půjde na podpory v nezaměstnanosti. Téměř 11 miliard korun si vyžádá navýšení objemu peněz na důchody kvůli jejich letošním valorizacím.

Mezi dalšími položkami je například 900 milionů korun pro policii na nákup služebních vozidel nebo 300 milionů korun pro hasiče na obměnu a doplnění techniky. O zhruba 600 milionů korun se navýší výdaje na příspěvek na provoz dětských skupin, dotace na sociální služby se mají navýšit asi o 400 milionů Kč.

Podle dřívějšího vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je novelizovaný rozpočet realitou, kterou přinesla válka na Ukrajině. V důvodové zprávě vláda poukazuje i na vysokou míru inflace, hlavně na nárůst cen energií a s tím související ohrožení nízkopříjmových a zranitelných skupin obyvatelstva. "Obdobně se dopady inflace a dalších dříve neočekávaných vlivů promítají i do příjmové strany státního rozpočtu," stojí v důvodové zprávě. Vláda současně uvádí, že jakákoli předpověď je zatížena enormní mírou nejistoty a rizik.

Vláda v návrhu počítá s letošním růstem ekonomiky o 1,2 procenta, průměrnou inflací 12,3 procenta a růstem objemu mezd a platů o šest procent. Podle aktuálních čísel Českého statistického úřadu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 17,5 procenta. Česká národní banka očekává letošní růst ekonomiky o 2,3 procenta, pro letošní rok očekává inflaci 16,5 procenta. Ještě v lednu předpovídalo MF letošní růst ekonomiky o 3,1 procenta.