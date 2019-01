Praha - Sněmovna by dnes mohla schvalovat návrh KSČM na zdanění státních náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích. Projednat by měla vládní návrh, který upravuje na přechodnou dobu postavení Britů v Česku pro případ, že Spojené království vystoupí z Evropské unie bez dohody.

Ve sněmovním finále je mimo jiné také předloha o internetových stránkách. České úřady a veřejné instituce by je musely přizpůsobit tak, aby byly přístupnější lidem se zdravotním postižením nebo seniorům.

Schvalování takzvaného zdanění církevních restitucí by mohlo provázet zdržování zejména pravicovou opozicí, která pokládá předlohu za protiústavní. Do sněmovního finále se novela dostala až na mimořádné schůzi v polovině prosince. V dolní komoře by se však nakonec měl najít dostatek hlasů pro její přijetí.

U takzvaného brexitového zákona kabinet chce, aby jej Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení. Opozice by tento postup zablokovat neměla.