Sněmovna by mohla rozhodnout o souběhu části podpor podnikatelům

Praha - Sněmovna by dnes mohla opětovně schvalovat trvalé osvobození pivovarů od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Novelu vrátil Senát, který chce umožnit drobným podnikatelům souběžné čerpání některých koronavirových podpor. V úvodním kole by se poslanci měli zabývat předlohou o řešení dětských dluhů. Schůze pokračuje odpoledne.

Drobní podnikatelé by měli mít nárok zároveň na takzvaný kompenzační bonus a na dotace na platy svých zaměstnanců z programu Antivirus. Dosud zákon umožňuje současné pobírání těchto příspěvků pouze společníkům malých společností s ručením omezeným.

Vládní novela o dětských dluzích například omezuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by ohraničila také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav občanského zákoníku je zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.

Ve druhém čtení by měli poslanci dokončit debatu o novele učitelského zákona, podle níž by na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Mohli by také pokračovat v diskusi o zavedení digitální daně.