Sněmovna by mohla o vyšší rodičovské začít jednat koncem srpna, míní Jurečka

Praha - Návrh na zvýšení rodičovské by Sněmovna mohla začít projednávat do konce srpna. Svolat by se mohla mimořádná schůze dolní komory. ČTK to řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj by bylo ideální, kdyby poslanci a poslankyně úvodní kolo jednání zvládli do konce letních prázdnin. Koalice se dohodla na navýšení rodičovské od ledna o 50.000 na 350.000 korun pro nově narozené děti. Upravit to má novela o státní sociální podpoře.

"Chtěl bych, pokud se nám to podaří a bude to ještě předmětem nějakého jednání, aby ještě do konce srpna se podařilo v prvním čtení projednat novelu o státní sociální podpoře ve Sněmovně. Ideálně ten poslední srpnový týden, který je výborový. Myslím, že tam by šlo svolat mimořádnou schůzi, projednat to, protože v novele máme i některé technické věci, které bychom potřebovali co nejdříve," uvedl Jurečka. Předpokládá, že by se pak mohla zkrátit také lhůta mezi úvodním a dalším kolem projednávání zákona na 30 dnů.

Koalice o úpravě rodičovské jednala od loňska. Piráti prosazovali v minulém roce navýšení o 75.000 korun a pravidelnou valorizaci, opoziční ANO navrhovalo přidat 100.000 korun. Rozpočet je v deficitu. Před nedávnem se vládní strany dohodly na tom, že by o 50.000 korun vyšší částku měli pobírat rodiče potomků, kteří se narodí od příštího roku. Pro ostatní rodiny s malými dětmi se jednalo o nižší částce, shoda nebyla. Podle Jurečky nynější návrh bere v potaz možnosti a stav rozpočtu. Připustil, že o případném zvednutí částky pro nynější příjemce se může ještě ve Sněmovně debatovat.

Novelu o sociální podpoře vláda schválila a poslala do dolní komory koncem června. Norma měla původně upravit dokládání nároku na příspěvek na bydlení, urychlit vyřizování a zapojit dodavatele energií, aby dodávali úřadu práce výpis výdajů za elektřinu a plyn místo žadatelů. Kabinet do předlohy doplnil i zvýšení rodičovské.

Rodičovská se naposledy zvedla v roce 2020 o 80.000 korun na 300.000 korun. Rodiče mohou teď sumu čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku. Nově by se celá částka musela vyčerpat do tří let, doma by ale bylo možné zůstat do potomkových čtyř let.

Loni se na rodičovské vyplatilo 33 miliard korun, v roce 2019 před navýšením při vyšším počtu dětí 24,5 miliardy korun. Podle podkladů k navrhované novele by příští rok výdaje měly vzrůst 0,4 miliardy korun, v roce 2025 o 2,2 miliardy, v roce 2026 o čtyři miliardy korun a další roky pak o 5,5 miliardy korun.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) loni doporučovala ke zmírnění zadlužování zkrácení rodičovské. Navrhovala posílení školek. Premiér Petr Fiala (ODS) před nedávnem novinářům řekl, že vláda se zajištěním služeb pro děti počítá.