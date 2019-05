Sněmovna by měla schvalovat změny v evidenci tržeb

Praha - Sněmovna by dnes měla schvalovat vládní návrh na zavádění elektronické evidence tržeb (EET) do dalších podnikatelských odvětví. Ještě před tím by měli poslanci hlasovat ve finále o elektronických neschopenkách a o novele, která upravuje podmínky vedlejší práce policistů, hasičů nebo celníků.

Elektronická evidence tržeb už platí například pro obchody a restaurace. Nynější novelou kabinet reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění evidence tržeb zrušil. Nově by se měla týkat například řemeslníků, lékařů a advokátů. Části podnikatelů předloha umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek.

Části opozice se zřejmě nepodaří prosadit zamítnutí předlohy ani zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb jako celku. Rozpočtový výbor doporučil schválení jen několika z mnoha podaných pozměňovacích návrhů. Vzhledem k jejich počtu je možné, že se poslanci k závěrečnému hlasování o zákonu jako celku dnes nedostanou. Jeho schvalování by pokračovalo na příští schůzi.

V případě povinné elektronické neschopenky by mohla Sněmovna podpořit její zavádění po etapách. Sociální výbor podpořil úpravu, aby lékaři museli od července hlásit pracovní neschopnost zaměstnanců v podstatě výhradně elektronicky okresním správám sociálního zabezpečení. Plně by byl projekt e-neschopenky zaveden od ledna.