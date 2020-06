Sněmovna by měla rozhodnout o zákazu chovu slepic v klecích

Praha - Sněmovna by dnes měla schvalovat novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, do níž chtějí opoziční Piráti vložit zákaz chovu slepic v klecích. Proti zákazu se již dříve vyslovil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj by to znevýhodnilo české drůbežáře proti dovozům z jiných zemí.

Sněmovna by také měla schvalovat vládní návrh, který může až o třetinu zkrátit přípravu výstavby dopravní a další infrastruktury. Stát by díky úpravě takzvaného liniového zákona mohl snáze získávat pozemky pro dálnice a železnice. Poslanci by také měli schvalovat novelu trestního zákoníku, která zavádí častější ukládání pokut místo krátkodobých trestů vězení.

Opoziční KDU-ČSL chce do trestního zákoníku vložit trestný čin, který by trestal komerční šíření propagandistických předmětů národního socialismu i dalších podobných hnutí i použití jejich symbolů. Jde o reakci na prodej kalendářů, triček nebo hrnků s portréty představitelů nacistické třetí říše.

Sněmovna by také mohla schvalovat návrh svých kandidátů na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Na předběžném seznamu je 47 jmen. Například na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva Sněmovna zřejmě navrhne prezidentu Miloši Zemanovi člena odbojové skupiny známé jako Tři králové Václava Morávka in memoriam.