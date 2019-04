Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat vládní novelu, kterou chce opoziční ODS využít pro odklad opětovného proplácení náhrad i v prvních třech dnech nemoci. Budou se zabývat také personálními změnami ve výborech a komisích. Mohou se dotknout i Václava Klause mladšího, kterého chtějí občanští demokraté odvolat ze školského výboru, jemuž předsedá.

Odklad zrušení karenční lhůty do doby, než začnou fungovat nové elektronické neschopenky, navrhla ODS do novely o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Sněmovna úpravu patrně neschválí. Náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci by tak zaměstnanci dostávali od července, jak již bylo schváleno. Elektronické neschopenky budou zavedeny asi až od ledna.

Nezařazeného poslance Klause chce ODS odvolat ze školského výboru potom, co se jí nepodařilo nahradit ho svým novým nominantem Martinem Baxou v předsednické funkci. Za Klause navrhli občanští demokraté do výboru Karla Krejzu. Ve výborech a komisích by mohli skončit také Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová. Jejich odvolání prosazuje hnutí SPD, z něhož před měsícem vystoupili.

Odpoledne se budou poslanci zabývat v úvodním kole návrhem zákona o zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem. Standardně se pro to využívají smlouvy. V případě Tchaj-wanu je ale třeba zákona, protože Česko jej neuznává za stát. Na programu jsou také předlohy ve druhém čtení, v němž mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy.