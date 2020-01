Sněmovna by měla projednat zprávu komise k privatizaci OKD

Praha - Sněmovna by měla dnes projednat závěrečnou zprávu vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Poslanci by také měli pokračovat v debatě nad zřízením jiné komise, která by se zabývala vlivy autoritářských režimů na dění v Česku. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády.

Komise k OKD rozhodla o podání několika trestních oznámení. Míří například na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a ministra za ODA a nynějšího prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Policie by měla posoudit působení podnikatelů Zdeňka Bakaly a Viktora Koláčka, kteří byli s OKD spojeni, i dalších lidí.

Sobotka, Urban, Dlouhý i Bakala tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustili. Trestní oznámení zpochybnil i bývalý člen komise, nynější ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), podle kterého nejsou podložená.

Zřízení vyšetřovací komise k vlivům autoritářských režimů už dříve zpochybňovali poslanci ANO, SPD, KSČM i ČSSD. Někteří zákonodárci soudí, že komise by mířila na Rusko a Čínu. Mluví se o tom, že by v dolní komoře mohla vzniknout běžná komise, která by se zabývala hybridními hrozbami.