Sněmovna by měla pokračovat ve schvalování daňového balíčku - video

Praha - Sněmovna by dnes měla pokračovat ve schvalování sporného vládního návrhu na zvýšení některých daní, zejména z tabákových výrobků, lihu a hazardu. Na programu mimořádné schůze svolané z podnětu koaličních poslanců ANO a ČSSD a také KSČM je rovněž zvýšení rodičovského příspěvku, které podporuje i opozice.

Mimořádnou schůzi nechali svolat vládní poslanci a komunisté kvůli zdržovací taktice opozice vůči daňovému balíčku. Očekává se, že dolní komora její program schválí. Pokud by se tak nestalo, pokračovala by řádná schůze. Na ní by podle aktuálního programu poslanci nejprve schvalovali zvýšení rodičovské, potom by pokračovali ve schvalování daňových změn.

Kabinet počítá se zvýšenými příjmy z některých daní v návrhu rozpočtu na příští rok. Zvýšení daní obhajuje tvrzením, že zdražení alkoholu a cigaret povede k omezení jejich spotřeby. Podle opozice ale jde jen o vyšší přísun peněz do rozpočtu. Zřejmě nejspornějším bodem předlohy je navrhované zdanění technických rezerv pojišťoven. Zejména opoziční poslanci podali desítky pozměňovacích návrhů, norma bude čelit i zamítnutí.

Rodičovský příspěvek má vzrůst podle vládního návrhu od ledna z 220.000 korun na 300.000 korun. Opozice prosazuje například rozšíření okruhu rodin, které by měly na vyšší příspěvek nárok.

Pokud bude program mimořádné schůze schválen, je pravděpodobné, že dnes neskončí. V takovém případě by mohla pokračovat ve středu.