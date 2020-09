Sněmovna by měla odpoledne debatovat o koronaviru

Praha - Opozice prosadila na dnešní odpoledne sněmovní debatu o vývoji epidemie nového koronaviru. Návrh podpořili i poslanci vládní ČSSD a KSČM, která kabinet ANO a sociálních demokratů v dolní komoře toleruje. Poslanci ANO se hlasování zdrželi. V úterý opoziční strany s obdobnými požadavky neuspěly.

Poslanci se s ohledem na rekordní počty případů nemoci covid-19 i dnes sešli v polovičním počtu. V souladu s vládními opatřeními používali roušky.

Sněmovna by měla na návrh Pirátů, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN zkontrolovat plnění úkolů, které uložila vládě v červnu po první vlně epidemie. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek už v úterý uvedl, že kabinet měl předložit do začátku září zprávu o řešeních a plánovaných opatřeních, což se nestalo.

Po debatě o epidemii koronaviru by měla projednat předlohu ODS, která by dočasně zvýšila daňové zvýhodnění pro soukromé dárce. Základ daně by si mohli lidé a firmy přispívající na dobročinnost snížit až o 30 procent. Sněmovna naopak odmítla zařadit na dnešní odpoledne jiné návrhy ODS, které by malým firmám a živnostníkům prodloužily do konce roku úlevy v sociálních odvodech.