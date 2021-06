Sněmovna by měla mít v rozpočtu 1,5 miliardy korun, o 63 mil. meziročně víc

Praha - Rozpočet Poslanecké sněmovny by se měl v příštím roce zvýšit proti letošní schválené částce o 63 milionů korun na 1501,9 milionu korun. Upravený návrh základních ukazatelů rozpočtu dnes schválil sněmovní rozpočtový výbor. S původním návrhem s výdaji 1523 milionů nesouhlasilo ministerstvo financí, kterému se nelíbil požadovaný objem peněz na platy zaměstnanců sněmovní kanceláře. Pro návrh základních ukazatelů rozpočtu hlasovalo všech devět přítomných poslanců.

Nynější návrh výdajů už je výsledkem jednání s ministerstvem financí, uvedl sněmovní kancléř Jan Morávek. Požadavek na vyšší růst objemu peněz na platy zaměstnanců již dříve zdůvodňoval mimo jiné analýzou srovnávající platy v jiných institucích. Po dohodě s MF se objem peněz na platy zaměstnanců zvýší o deset milionů korun a peněz na související příslušenství o 3,58 milionu korun.

Částka určená na odchodné poslanců se kvůli letošním říjnovým volbám zvyšuje v návrhu téměř o 64 milionů korun. Sněmovna naproti tomu plánuje šetřit například na nákupech kancelářského materiálu, programového vybavení nebo drobného dlouhodobého majetku. Například plánované výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku se mají snížit téměř o 18 milionů korun.

Podle zákona o rozpočtových pravidlech schvaluje sněmovní rozpočtový výbor návrhy základních údajů rozpočtů sedmi chráněných kapitol. Čas na to má do 20. června. Jde o rozpočty Hradu, Sněmovny, Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ústavního soudu, ombudsmana a Úřadu Národní rozpočtové rady. Pokud je schválí, vláda je beze změny zapracuje do celkového návrhu státního rozpočtu na příští rok, který do konce září předkládá Sněmovně.