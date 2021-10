Sněmovna by měla mít na odchodné pro poslance přes 66 milionů Kč

Praha - Sněmovna by měla mít příští rok na odchodné pro poslance přes 66 milionů korun, což je asi o čtvrtinu víc než po minulých volbách. Poslanci, kteří už v nynějších volbách mandát obhajují, nebo jej neobhájí, dostanou odchodné začátkem příštího roku. Výše se odvíjí od posledního měsíčního platu a od počtu let ve funkci. Už letos budou moci bývalí poslanci žádat o zúčtovatelnou zálohu. Další zákonnou podmínkou pro vyplacení odchodného je to, že nenastoupí do obdobné funkce.

Odchodné bude moci Sněmovna vyplatit ze zákona po třech měsících od ukončení výkonu funkce, tedy nejdříve v lednu. Podle návrhu státního rozpočtu pro příští rok by na ně měla mít zhruba 66,5 milionu korun. V letošním sněmovním rozpočtu je na odchodné přibližně 2,6 milionu korun.

Nejnižší odchodné činí jeden měsíční plat. Dostali by jej někdejší poslanci, kteří nebyli ve funkci ani rok. Nejvyšší částka představuje pět platů pro ty bývalé zákonodárce, kteří působili v dolní komoře celé čtyřleté volební období.

Pro rok 2018, tedy na odchodné po volbách v říjnu 2017, měla dolní komora v rozpočtu na odchodné 52,7 milionu korun. V tehdejším volebním roce to bylo 4,1 milionu korun. Od té doby poslanecké platy vzrostly. Základní hrubý měsíční plat poslance stoupl z tehdejších 71.000 korun na 90.800 korun. Příplatky jsou za různé funkce. Například předsedové výborů pobírali před čtyřmi lety 100.000 korun, letos jde o 127.800 korun.

Místa ve Sněmovně nebude v nadcházejících volbách obhajovat zhruba pětina nynějších poslanců. Dalším poslancům hrozí konec kvůli jejich umístění na prakticky nevolitelných místech listin. Ovšem i ti z čelních míst mohou být případně takzvaně vykroužkováni v souvislosti s možností voličů udílet přednostní hlasy.