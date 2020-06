Sněmovna by měla jednat o podílu českých potravin na trhu

Praha - Sněmovna by dnes měla jednat v závěrečném kole o novele proti dvojí kvalitě potravin, v níž chce skupina poslanců zakotvit povinný podíl českých potravin na trhu. Úpravy vyvolala spory a předloha se zřejmě vrátí k další debatě do druhého čtení. Poslanci by se měli také zabývat výroky místopředsedy dolní komory Vojtěcha Filipa (KSČM) o československých legionářích.

Sněmovnu čeká volba člena vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Kandidátem je Michal Šmucr, podle médií spoluautor programu hnutí SPD.

Schvalovat by poslanci měli novelu, podle níž by provozovatelé námořních lodí plujících pod českou vlajkou museli pojišťovat členy posádek. Ve finále je předloha, která ukládá dopravcům zajistit dodržování povinných přestávek řidičů nákladních aut a zavádí opatření proti neoprávněným zásahům do tachografů. Poslanci by mohli hlasovat i o pravidlech sčítání lidu, domů a bytů v příštím roce.

Sněmovna by měla projednat také návrh na zřízení komise, jejíž členové by hodnotili vládní pomoc související s epidemií koronaviru. V úvodním kole se budou poslanci zabývat předlohami, které se týkají držení zbraní.