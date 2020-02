Sněmovna bude volit nového veřejného ochránce práv

Praha - Poslance čeká v nadcházejícím posledním týdnu nynější schůze volba nového veřejného ochránce práv. Sněmovna by mohla schvalovat rozšíření prověrkových pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, změny v předkupním právu spoluvlastníků nemovitostí nebo úpravu voleb do rad oborových zdravotních pojišťoven. V úvodním kole by měli poslanci debatovat o zavedení takzvaného klouzavého mandátu. Schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne.

Středeční volba ombudsmana po dosluhující Anně Šabatové bude jedním z nejvíce sledovaných bodů schůze. Prezident Miloš Zeman navrhl někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka, jenž loni tuto pozici ve dvou sněmovních volbách neobhájil. Senát nominoval vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Původně Zeman navrhl poslankyni ANO a vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou. Návrh stáhl potom, co vyšlo najevo, že za bývalého režimu spolupracovala na jednom z odborných článků s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Urválek se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou nebo Rudolfem Slánským.

Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu Sněmovna pravděpodobně schválí. Nyní úřad kontroluje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Pirátská ústavní novela rozšiřuje pravomoci úřadu tak, že by mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřit hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl. Dosavadní snahy o širší prověrkové pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu narážely v Senátu.

V závěrečném schvalování je také novela o ochraně veřejného zdraví, do které by poslanci mohli přidat požadavky na hlavního hygienika. Zdravotnický výbor doporučil přijetí pozměňovacího návrhu, podle kterého by tuto funkci mohl vykonávat jen lékař se specializovanou způsobilostí. Server SeznamZprávy.cz upozornil na to, že v pozici hlavní hygieničky by na základě úpravy mohla skončit Eva Gottvaldová, a to do roka.

Sněmovní finále čeká rovněž vládní novelu daňového řádu. Předloha má především vytvořit předpoklady pro vznik portálu MOJE daně, který umožní online vyřizování daňových záležitostí s finančním úřadem. Vyvolává ale spory kvůli prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty z nynějších 30 na 45 dnů. Opozici se v rozpočtovém výboru nepodařilo prosadit zachování nynějšího stavu. Zatím není jasné, zda se poslanci dostanou ke schvalování novely ještě na nynější schůzi.

Klouzavý mandát pro členy vlády, kteří jsou současně poslanci, by mohl být dobrovolný. Úpravu doporučila už dříve sněmovní ústavní komise k poslanecké ústavní novele, podle níž by členové vlády po dobu svého působení v kabinetu členy Poslanecké sněmovny být nesměli. Člen vlády by se sám rozhodl, zda chce být zároveň poslancem, nebo nikoli.