Sněmovna bude volit kandidáta do čela NKÚ a televizní a rozhlasové radní

Praha - Sněmovna dnes bude schvalovat samostatný trestný čin působení v nestátních ozbrojených skupinách, za který by hrozilo až pětileté vězení. Poslanci také budou volit kandidáta na jmenování do čela Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a radní České televize a Českého rozhlasu.

Nový trestný čin nazvaný "účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu" nebude vyžadovat, aby byl pachatel formálně členem takové skupiny. Postačí, když do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti uskupení. Sněmovna nejspíš odmítne připojit k novele návrh opozičního hnutí SPD na změnu v nutné obraně známou jako "můj dům, můj hrad".

Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu bude pravděpodobně dál Miloslav Kala. Do sněmovní volby ho navrhly všechny strany vládní koalice, jež mají v dolní komoře většinu hlasů. Opoziční ANO nominovalo poslance Romana Kubíčka. Prezidenta kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky.

V 15členné Radě České televize by měli poslanci obsadit hned šest volných míst. Vybírat budou i nástupce Hany Lipovské, kterou Sněmovna loni v září odvolala v souvislosti s její kandidaturou do dolní komory za Volný blok. V devítičlenné rozhlasové radě se uvolnilo jedno místo poté, co na tuto funkci rezignoval před volbami lídr pražské kandidátky SPD Josef Nerušil.