Sněmovna bude schvalovat zvýšení rozpočtového schodku - video

Praha - Sněmovna bude na řádné schůzi schvalovat příští týden další prohloubení schodku letošního státního rozpočtu o 200 miliard na půl bilionu korun. Ve finále je také například vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí a část nové odpadové legislativy. Schůze začne v úterý odpoledne. V pátek se poslanci mimořádně sejdou k příspěvkům lidem pracujícím na dohody za ztráty způsobené opatřeními proti koronaviru a k zavedení paušální daně pro živnostníky.

V úvodním kole by měli poslanci projednat na řádné schůzi například návrh zákona, který má zabránit tomu, aby klíčové české firmy převzali rizikoví zahraniční investoři. V úvodním kole je ale také například kontroverzní předloha o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů.

Ve druhém čtení by se mohli poslanci zabývat zavedením takzvaného klouzavého mandátu nebo digitální daní. Do závěrečného kola by se měla dostat novela o obalech. Mohla by mimo jiné rozšířit dobrovolné zálohování PET lahví.

Sněmovnu čeká i volba dvou členů Rady Českého rozhlasu a jednoho členy rady České tiskové kanceláře za někdejší ministryni práce a sociálních věcí za ČSSD Michaelu Marksovou. Marksová se stala v půlce června politickou náměstkyní ministra zahraničí.

Poslanci by mohli příští týden schvalovat také novelu vodního zákona, která má umožnit přijímání přísnějších opatření proti suchu. Předpokládá například vznik komisí, které by v době sucha mohly například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Proti suchu míří i další předloha v závěrečném kole, podle níž se budou moci vodohospodářská opatření provádět ve více na sebe navazujících katastrálních územích.

Při schvalování nové odpadové legislativy se čeká spor o termín odsunu konce skládkování. Vláda navrhuje šestiletý odklad na rok 2030, navrhované dřívější termíny dolní komora zřejmě odmítne. Navrhované zrušení daně z nabytí nemovitosti by na druhou stranu do budoucna neumožnilo odečítat si zaplacené úroky z hypotéky od základu daně. Někteří poslanci usilují o zachování této možnosti, pravděpodobně neuspějí.

Ve finále je i vládní novela o ochraně zvířat, která zejména zakazuje takzvané množírny. Poslanci budou při jejím schvalování hlasovat také o úpravách, které by zakázaly klecový chovů slepic.

Vládní předlohu o náhradách 350 korun za den lidem pracujícím na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti by mohli poslanci schvalovat v pátek zrychleně už v úvodním kole. Tito pracovníci by mohli dostat až 31.150 korun. V případě paušální daně pro živnostníky s ročními příjmy do 800.000 korun čeká Sněmovnu první čtení novely. Daň včetně odvodů by činila v příštím roce 5740 korun měsíčně. Pokud by se živnostník pro tento systém rozhodl, nemohl by už uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je bonus na děti nebo sleva na manželku.

Pátek by měl být poslední jednací den Sněmovny před takzvanými parlamentními prázdninami. Na další řádné schůzi by se poslanci měli sejít v září.