Sněmovna bude schvalovat zákon o majitelích nebo náhradní výživné

Praha - Sněmovna by měla dnes schvalovat návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jež by podle části opozice mohl ve vládním znění nahrávat premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ve finále je také zavedení náhradního výživného na děti za neplatiče alimentů a předloha o prověřování zahraničních investic.

Babiš by byl podle některých výkladů sporného ustanovení zákona o evidenci majitelů považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoli za vlastníka samotného holdingu. Pomoci mu to může podle kritiků v situaci, kdy se podezřením z jeho střetu zájmů zabývají orgány Evropské unie. Ústavně-právní výbor doporučil schválit opoziční úpravu, podle níž by skutečným majitelem firem ve svěřenském fondu byl i jeho zakladatel, nebo sporné ustanovení zrušit.

Předloha o náhradním výživném předpokládá, že by stát vyplácel za neplatiče alimentů až 3000 korun měsíčně nejvýše dva roky. Peníze by po dlužníkovi vymáhal. Opoziční ODS prosazuje zamítnutí zákona.

Poslanci by se teoreticky mohli dostat také k uzákonění takzvaného chráněného účtu, který by měl pomoci dlužníkům v exekuci. Zvláštní konto by mělo zabránit neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz.