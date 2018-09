Praha - Sněmovna by měla dnes hlasovat o úpravách povinného poskytování části příspěvku na živobytí v poukázkách místo peněz a o širší technické novele volebních zákonů. Poslanci budou schvalovat také senátní návrh, který by změnil poskytování příspěvku na mobilitu pro postižené lidi.

Senátní předloha předpokládá, že postižení klienti pobytových domovů sociálních služeb by už použití příspěvku na mobilitu nemuseli dokládat. Cílem navrhované změny je podle autorů odstranit neodůvodnitelnou nespravedlnost jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu proti skupině druhé. Sněmovní sociální výbor ale doporučil plénu zamítnutí novely.

Vládní volební novela reaguje na problémy se sčítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách a přinesla by i některé další změny. Ústavně-právní výbor poslancům doporučil, aby do předlohy zařadilo i návrh KDU-ČSL na snížení hranice pro vstup koalic do dolní komory.

Poslanecká předloha ohledně poukázek předpokládá, že některé skupiny chudších lidí by je nedostávali vůbec. Stát by jim dávku na živobytí vyplácel znovu výhradně v penězích. Sociální demokraté a lidovci zřejmě neprosadí pozměňovací návrhy, které by vedly k úplnému zrušení povinného vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách.