Sněmovna bude schvalovat úplné zrušení elektronické evidence tržeb

Praha - Sněmovna dnes bude schvalovat sporný vládní návrh na úplné zrušení elektronické evidence tržeb (EET) ke konci letošního roku. Proti zániku evidence tržeb vystupuje opoziční hnutí ANO. Zamítnutí předlohy na mimořádné schůzi svolané z podnětu koaličních poslanců ale s největší pravděpodobností neprosadí.

Zástupci ANO trvají na tom, že jeden ze stěžejních projektů předsedy hnutí Andreje Babiše ještě jako ministra financí narovnal podnikatelské prostředí a vynesl státu víc peněz. Nynější koaliční vláda Petra Fialy (ODS) naopak tvrdí, že elektronická evidence tržeb představuje jen zátěž pro podnikatele, přínosy pro stát zpochybňuje.

Vedle zamítnutí bude dolní komora hlasovat také o dalším návrhu ANO, aby elektronická evidence tržeb zůstala i nadále dobrovolná. Rozpočtový výbor přijal i k této úpravě nesouhlasné stanovisko. Pozastavená, a tedy dobrovolná, je evidence tržeb od covidové epidemie.

Elektronická evidence tržeb začala platit od prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna od loňského května a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300.000 podnikatelů. Pokud by zákon o evidenci tržeb nebyl zrušen, od ledna by byla EET znovu spuštěna v povinném režimu a v plném rozsahu.